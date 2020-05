Mbaye Niang n’a pas bien apprécié les traitements médiatiques à propos de la résiliation de son bail de location sur son domicile à Rennes. L’international sénégalais a mis les points sur les ‘’i’’.

Le nom de Mbaye Niang revient avec insistance sur le fil de l’actualité des transferts. L’international sénégalais serait tout proche de rejoindre le club de la Canebière l’été prochain, selon les médias français. Dans la matinée de ce vendredi, ‘’Onze Mondial’’ révélait une résiliation du bail de location de son domicile à Rennes par l’attaquant des Lions.

‘’Selon nos informations, écrit ‘Onze Mondial’’, Mbaye Niang a résilié le bail de location de son domicile rennais. Actuellement confiné en famille dans le sud-est de la France, le joueur de 25 ans n’aurait plus l'intention de revenir à Rennes et a pris ses dispositions pour un déménagement à distance’’.

Mais cette dernière publication à ce son sujet n’a pas laissé indifférent l’ex-Caennais, qui a tenu à tirer les choses au clair sur ses réseaux sociaux. ‘’Amis media, j’ai beaucoup de respect pour vos papiers en général, mais il ne faut surtout pas commencer à créer des polémiques inutiles à mon sujet’’, recadre-t-il sur son compte Twitter. Reprenant l’info de ‘’Onze Mondial’’, le site français ‘’Footmercato’’ prédit ‘’le début d’un long feuilleton’’ entre Niang et les dirigeants du club rouge et noir et affirme que le Sénégalais ‘’force son départ de Bretagne’’. Mais le joueur balaie d’un revers de main ces allégations et précise : ‘’D’une part, j’ai beaucoup de respect pour le club de Rennes. D’autre part, j’ai rapatrié des effets personnels suite à un cambriolage regrettable que ma famille et moi avons subi…’’

En début mars, l’attaquant rennais avais été victime d’un cambriolage de son domicile. Alors qu’il était en déplacement à Saint-Etienne avec son équipe, pour le compte de la demi-finale de la Coupe de France, des voleurs se sont introduits par effraction chez lui et ont dérobé des sacs de marque et des bijoux.

Des velléités de départ

Arrivé sous forme de prêt en Bretagne, il y a deux ans, Mbaye Niang a pu relancer sa carrière, en demi-teinte, s’imposant comme le premier choix de Julien Stéphan à la pointe de l’attaque rennaise. Par ses prestations lors de sa première année en Ligue 1 (12 buts marqués en 38 matches, toutes compétitions confondues), l’ancien joueur du Milan AC a convaincu les dirigeants bretons qui ont déboursé la somme de 15 millions d’euros en faveur du Torino, pour lever son option d'achat. Le Sénégalais a affiché un bilan positif en deux saisons avec les Rouges et Noirs (de 21 buts en 55 matches de Ligue 1). De quoi susciter la convoitise de l’Olympique de Marseille et plusieurs écuries en Europe.

Cette manifestation d’intérêt de l’OM à son égard ne le laisserait pas insensible, à en croire ses propos à la mi-avril. ‘’L'intérêt de l'Olympique de Marseille, c'est vraiment flatteur pour moi. Cela veut dire que je fais de belles choses. Si demain on me dit que l'OM me veut, la question, si elle se pose, tu réfléchis, parce que Marseille c'est un grand club, c'est un club qui mérite d'être respecté aujourd'hui en France’’.

Un départ de la Bretagne cet été de l’attaquant des Lions est plus que d’actualité. D’ailleurs, ‘’l’Equipe’’ annonçait, jeudi dernier, que le joueur dispose d’un bon de sortie pour le prochain mercato. ‘’Maintenant, je sais depuis cet après-midi (jeudi dernier) que Rennes est disposé à le laisser partir. Est-ce que Niang veut partir ? En tout cas, il a un bon de sortie’’, a assuré le journaliste de ‘’l’Equipe’’ Bilel Ghazi, lors d'un live Instagram.

Pour s'attacher les services de Niang, il faudra y mettre le prix. Car le Stade Rennais ne laissera pas son attaquant partir pour moins de 25 millions d’euros. ‘’Marseille, informe Ghazi, essaye en tout cas d’en convaincre le joueur’’. Selon le journaliste de ‘’l’Equipe’’, qui ne veut pas donner de nom, les Olympiens ont un autre concurrent. ‘’Un autre club s’est mis sur les rangs ces derniers jours, et à mon sens, il n’y a pas photo entre l'OM et ce club. C’est un club du Top 8 européen de ces deux ou trois dernières années. C’est un début d'approche’’.

Interrogé sur son avenir en début de semaine, Mbaye Niang s’en est remis à Mamadou Niang. Selon lui, c’est l’ancien international sénégalais, champion de France avec Marseille en 2010, ‘’qui décide’’.

LOUIS GEORGES DIATTA