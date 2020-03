Sen’Eau a été choisi à la place de la SDE. Mais le renouvellement du contrat d’affermage de production et de distribution de l'eau au Sénégal n’a pas fait que des heureux. Une dizaine de sous-traitants et prestataires de la région de Saint-Louis n’arrivent pas à rentrer dans leurs fonds, pour des travaux exécutés pour le compte de la SDE.

Regroupés dans un collectif, des prestataires et sous-traitants de la SDE ne savent plus quoi faire car, selon des sources sûres, les comptes de la SDE seront fermés le 31 mars 2020. La SDE leur doit des factures, alors qu’ils ont contracté des dettes pour l’exécution des travaux pour le compte de l’ancienne société d’exploitation de l’eau.

Depuis ‘’la mort annoncée’’ de la SDE, ces structures peinent à se faire payer. Trois mois après sa prise de fonction, le nouvel exploitant, Sen’Eau, a été avisé de la situation. Les sous-traitants lésés sont allés exposer le problème au directeur régional. Mais Pape Abdou Mbaye leur a demandé de se rapprocher de la SDE, qui est toujours en activité, pour le règlement de ces factures.

Une situation ahurissante pour ces prestataires qui ne savent plus où donner de la tête. Ils interpellent le chef de l’Etat et le ministre de tutelle. ‘’Ainsi va le Sénégal. On fait travailler d’honnêtes citoyens qui ont investi leur argent et, en retour, on ne les paie pas’’, se désole Magatte Seck, sous-traitant. Il dénonce le fait que l’Etat liquide des sociétés ou les privatise sans prendre en compte les préoccupations des prestataires qui ont signé des contrats avec celles-ci. Frustré, M. Seck, accompagné de ses autres collègues, n’écarte pas de saisir le médiateur de la République.

Pour l’heure, ces prestataires de la SDE ne comptent pas saisir la justice. ‘’Ce sera une procédure pénible, longue et coûteuse. Nous voulons alerter l’opinion, notamment les autorités de ce pays, pour qu’on puisse solder nos comptes avec la SDE’’, explique-t-il.

Pour eux, le temps presse, car ils ont été mis au courant que la SDE va bientôt fermer, de manière définitive, ses portes. Depuis des mois, disent-ils, ils ne cessent d’appeler sur le numéro 33 859 22 10 qui les redirige vers un autre numéro sans répondeur. ‘’La SDE nous nargue’’, fulminent-ils. Alors que, à les en croire, tous les services ont été bien exécutés, réceptionnés et ficelés dans des programmes financés par l’Etat du Sénégal.

Dès lors, les questionnements taraudent les esprits. Que fait-on de la continuité de l’Administration ? Qu’a servi la passation de service ? En tout cas, ces prestataires, sous-traitants et fournisseurs de la SDE sont dans l’impasse totale, espérant que les autorités vont réagir.

FARA SYLLA (SAINT-LOUIS)