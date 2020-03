Le Magal du Kazu Rajab, qui célèbre la naissance de Serigne Mouhamadou Fadel Mbacké, plus connu sous le nom de Serigne Fallou Mbacké, aura lieu le 22 mars prochain. Il se pose d’ores et déjà la question de son renvoi ou report voire annulation.

Un comité régional de développement a eu lieu hier sous la présidence du gouverneur de la région de Diourbel pour préparer le Magal du Kazu Rajab. Présent à la rencontre, le désormais ex-médecin-chef du district sanitaire de Touba et actuellement médecin-chef de la région médicale de Diourbel, Docteur Mamadou Dieng, a tenu à rassurer les fidèles qui voudront venir à Touba commémorer le 2ème khalife général des mourides. « Le Kazu Rajab sera célébré, cette année, dans un contexte d’épidémie. Il n’y a aucun cas de coronavirus au niveau des régions. C’est important de le signaler pour rassurer les gens. Il faut aussi rassurer sur les dispositions qui ont été prises, avant même que cette maladie ne se manifeste au Sénégal. Actuellement, la ville de Touba est surveillée, au plan sanitaire’’.

Pour les besoins du Magal, il annonce que le ministre a pris sur lui d’envoyer des équipements de solutions individuelles, d’ici la semaine prochaine, et aussi des thermo-flashs et tout ce qui est nécessaire pour mener à bien cette surveillance. ‘’Nous ferons de sorte que le Kazu Rajab ne soit pas un évènement qui va propager le virus. Certains disent qu’il faut renvoyer l’événement, mais, je dis qu’il est possible de tenir l’événement, en renforçant le dispositif mis en place pour l’événement. Le ministère de la Santé nous a donné des instructions fermes pour accompagner l’événement. »

A sa suite, Docteur Fatoumata Marie Konaté, médecin-chef adjoint de la région médicale a demandé aux populations de ne pas avoir peur d’aller à l’hôpital. ‘’Nous risquons d’avoir des problèmes, si quelqu’un qui pense avoir attrapé la maladie refuse d’aller vers une structure sanitaire’’, prévient-elle.

Boucar Aliou Diallo