TOURNÉE DANS LES ÉTABLISSEMENTS PROFESSIONNELS

Dame Diop se félicite d’une rentrée réussie

Un long périple a mené, hier, le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat dans les quatre des plus grands établissements scolaires professionnels de Dakar. Le ministre Dame Diop s’est montré optimiste pour la suite de l’année scolaire.

‘’Je suis satisfait de ce que j’ai vu, en termes de respect du protocole sanitaire. C’était un défi que l’État du Sénégal, les autorités territoriales, les directeurs d’école et proviseurs, les parents d’élèves s’étaient fixé. Je peux dire, sans risque de me tromper, que ce défi a été relevé partout où nous sommes passés. Je pense que tout est fin prêt pour qu’on puisse terminer valablement, dans de bonnes conditions, cette année scolaire’’, a déclaré, hier, le ministre de l’Emploi, de la Formation professionnelle et de l’Artisanat, lors d’une tournée qui l’a mené au lycée mixte Maurice Delafosse, à l’Ecole supérieure d’électricité, de bâtiment et des travaux publics (Esebat), au Centre informatique et de gestion appliquée (Ciga) et au lycée Seydina Limamoulaye de Guédiawaye. Dame Diop voulait s’enquérir de la situation de ces établissements, en ce premier jour de reprise des cours.

‘’J’en ai profité pour dire aux élèves que nous connaissons la maladie ; ce qui n’est pas encore le cas pour le vaccin. Mais nous savons ce qu’on doit faire pour s’en prémunir. J’ai vu que les élèves l’ont compris, tout en respectant les mesures d’hygiène et gestes barrières. Ils doivent être les porte-étendards de cette lutte contre la Covid-19, en étant des acteurs de lutte au niveau de la communauté contre la pandémie’’, a poursuivi le ministre. Selon qui, en ce moment, il y a lieu de changer de paradigme, car on est dans une situation exceptionnelle. Donc, il faut un comportement exceptionnel qui consiste à respecter les mesures barrières, mais aussi de ne pas être ébranlé.

Egalement, Dame Diop a soutenu que le coronavirus n’a pas que des aspects négatifs, car la pandémie a libéré le génie créateur des jeunes Sénégalais. ‘’Nous l’avons vu à Limamoulaye où les élèves ont travaillé sur des dispositifs de lavage des mains. Ce sont des initiatives que nous devons et que nous allons accompagner, encourager et soutenir pour que cela puisse faire tache d’huile dans le pays. Je l’ai dit à des jeunes que, si nous voulons régler la question de l’emploi, il nous faut régler la question, non seulement de l’employabilité, mais aussi de l’entreprenariat. Je pense que ce sont des prémices très importants que nous avons vu à travers cette pandémie et nous nous engageons, au nom de l’État, à les soutenir, les accompagner’’, a conclu le ministre.

D’ailleurs, c’est dans ce cadre que le directeur de la Ciga, Mamadou Mbaye, a montré au ministre des innovations créées par ses étudiants. Selon lui, elles servent à sécuriser davantage les étudiants, le personnel et le corps professoral pendant cette période de Covid-19. ‘’C’est les départements de génie civil, informatique et électrique qui en sont les concepteurs. Leur fusion a permis de mettre en place un portique désinfectant qui désinfecte les habits, les chaussures et le corps de toute personne qui entre dans l’établissement. Il y a aussi un système de lave-mains automatique. Avec ces innovations, le Ciga a voulu montrer qu’on peut être une école professionnelle qui pourra apporter de la valeur ajoutée à la recherche dans le vécu des populations’’, a expliqué M. Mbaye.

CHEIKH THIAM