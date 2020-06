Après plus de trois mois d’arrêt des cours, à cause de la pandémie de la Covid-19, les élèves vont reprendre le chemin de l’école, aujourd’hui, et ‘’apprendre à vivre avec le virus’’. Le lycée Kennedy de Dakar se plie à cette règle. En effet, en réponse à l’appel à la solidarité autour de cette institution lancé par l’association des anciennes dénommée Toujours kennediennes, le Réseau des femmes professionnelles de l’eau et de l’assainissement du Sénégal (Rfpeas) a fait un don à cet établissement pour redémarrer cette année scolaire et la finir en toute quiétude. Il s’agit d’un lot d’outils de protection constitué de savon liquide, du savon en morceaux, de l’eau de javel, de gels hydro-alcooliques, de lave-mains, de serviettes hygiéniques, d’essuie-tout, de masques, etc.

‘’Il faut apprendre à vivre avec le virus tout en se protégeant. Les cours reprennent dans ce contexte où il faut rester vigilant. Nous disons donc à nos filles et sœurs qui fréquentent ce lycée de référence, de ne pas baisser la garde’’, a exhorté, hier, la présidente du Rfpeas, Fatou Ndiaye. Elles et ses camarades ont exprimé leur fierté d’être venues auprès de leurs ‘’sœurs’’ et ‘’enfants’’ apporter leur contribution dans la lutte contre la Covid-19. ‘’C’est un geste qui vient du fond du cœur pour vous accompagner dans cette période particulière de redémarrage des cours. Je n’en doute point, vous saurez les utiliser à bon escient, dans le respect des mesures édictées par le ministère de la Santé et de l’Action sociale’’, a dit Mme Ndiaye aux responsables de l’école.

De son côté, la coordinatrice de l’amicale Toujours kennediennes, Aissatou Marie Ba, a exprimé tout son enthousiasme et a félicité les donatrices. ‘’Vous ne nous avez pas déçues. Nous sommes particulièrement honorées du geste que vous avez fait à notre endroit. En un temps record, vous avez pu rassembler ce don important’’, se réjouit-elle. Pour sa part, Fatimata Sow, Proviseur du lycée Kennedy qui a aussi loué l’engagement du Rfpeas, a souligné l’importance du lot que leur école a reçu : ‘’Ce don va nous aider à renforcer les mesures barrières pour réussir notre rentée.’’ Ainsi, les élèves et leurs parents, présents lors de la remise du don, se disent rassurés. ‘’Nous sommes prêtes’’, a lancé la vice-présidente du lycée Oumou Kalsoume Sèye.

Le Réseau des femmes professionnelles de l’eau et de l’assainissement du Sénégal est composé de dames qui travaillent à différents postes au niveau des services d’eau et d’assainissement. Elles sont ingénieurs, techniciennes, responsables administratives, responsables commerciales, etc. Autant de métiers que de vocations qu’elles veulent susciter chez les jeunes Kennediennes.

BABACAR SY SEYE