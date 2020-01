Le ministre des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire a procédé, la semaine dernière, à la répartition des fonds de dotation et d’équipement qui s’élèvent à près de 25 milliards de francs CFA.

Les collectivités territoriales sénégalaises peuvent pousser un ouf de soulagement. Les fonds de dotation et d’équipement vont être bientôt décaissés. Ils sont déjà répartis par le ministre des Collectivités territoriales et de l’Aménagement du territoire qui a pris, la semaine dernière, un arrêté portant répartition de ces fonds.

En effet, c’est le 26 décembre dernier que le ministre de tutelle, Oumar Guèye, a informé les responsables des collectivités territoriales de la répartition du Fonds de dotation de la décentralisation (FDD) et du Fonds d’équipement des collectivités territoriales (FECT) au titre de l’année 2020. Dans l’arrêté interministériel n°030203 du 24 décembre 2019 portant répartition du fonds de la décentralisation entre les départements, les communes et les services de l’Etat, au titre de l’année 2020 dont ‘’EnQuête’’ détient copie, il est détaillé les montants alloués à tous les niveaux de décentralisation. Arrêté à la somme de 24 950 000 000 F CFA, ce fonds est réparti comme suit : 6 309 980 000 pour les 42 départements et collectivités territoriales, 900 000 000 pour les agences régionales de développement, 16 154 020 000 pour les 557 villes et communes, 326 000 000 répartis entre les 14 régions administratives, les 45 départements et les 123 arrondissements.

Pour le fonctionnement de l’Agence de développement local, un montant de 320 000 000 F CFA est dégagé. Le reste de l’argent est réparti entre l’Agence nationale de la sécurité de proximité, relativement à la mise à la disposition des collectivités territoriales d’agents à la sécurité de proximité, qui reçoit 360 000 000 F ; 145 000 000 pour le fonctionnement de l’Association des départements, 370 000 000 pour l’Association des maires du Sénégal et 65 000 000 pour l’Union des associations des élus locaux.

Ces fonds de dotation de la décentralisation sont financés dans le cadre du Programme de financement du développement territorial. L’action consiste au développement d’une stratégie d’appui à la mobilisation des ressources financières des collectivités territoriales, avec comme activité principale l’appui à l’investissement local. S’agissant du Fonds de concours aux collectivités territoriales, les départements de Bambey, Diourbel et Mbacké reçoivent, respectivement, les sommes de 86 705 641, 83 397 581 et 100 977 026 F CFA. La commune de Touba Mosquée reçoit la plus grosse allocation, avec un montant de 403 359 000 F CFA.

Pour les fonds de dotation aux collectivités territoriales, les départements de Bambey, Diourbel et Mbacké reçoivent respectivement 132 890 000, 140 800 000 et 146 800 000 F CFA. L’Agence régionale de développement reçoit 64 000 000 dont 55 500 000 pour les salaires du personnel cadre et 8 500 000 pour le fonctionnement. Pour la dotation aux services déconcentrés de l’Etat, la région de Diourbel reçoit 3 000 000 et les préfectures de Bambey, Diourbel et Mbacké chacune 2 200 000 et 1 500 000 pour chacun des huit arrondissements de la localité. Ce qui fait un total de 21 600 000 F CFA.

L’arrêté n°030206 du 24 décembre 2019 fixe les conditions de répartition des fonds de concours aux départements et communes au titre de l’année 2020. Le montant est de 23 945 885 194 F CFA dont 218 823 730 F CAF du guichet ‘’Allocation spéciale du FECT’’ (Fonds d’équipement des collectivités territoriales) et 23 727 061 464 du guichet ‘’Allocation globale’’ du FECT. Le total des ressources est réparti entre les départements et les communes plus les quatre villes que sont Dakar, Guédiawaye, Rufisque et Thiès.

C’est ainsi que les 42 départements se partagent 3 487 025 952 F CFA et les 557 villes et communes les 20 485 859 242 F CFA.

En ce qui concerne la CEL (Contribution économique locale) de 2019, le montant est de 17 768 157 649 F CFA. Elle concerne le guichet ‘’Allocation minimale’’ de 6 624 000 000 F CFA, le guichet stabilisation de 7 503 799 981 F CFA et le guichet ‘’Equité territoriale’’ qui est de 3 640 357 758 F CFA.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)