Retenue puis biffée de la liste des bénéficiaires du fonds Force-Covid-19 destinée au sous-secteur du cinéma, parce qu’elle est également journaliste, la cinéaste Mame Woury Thioubou dénonce une ‘’injustice’’.

Une folle histoire qui a suscité indignation et désolation, parce qu’elle est des plus injustes et arbitraires. La talentueuse et brillante réalisatrice Mame Woury Thioubou a vu son nom rayé de la liste des bénéficiaires du fonds Force-Covid-19 destiné au sous-secteur du cinéma.

Considérée comme bénéficiaire de ladite aide, au début des recensements du sous-comité, la cinéaste avait reçu un message lui notifiant qu’elle devait se rapprocher de la Direction cinématographique pour déposer un complément de dossier. Chose qu’elle s’est acquittée, en présentant sa carte professionnelle de cinéaste.

Mais, après avoir rempli toutes les formalités, on lui annonce, comme par magie, qu’elle n’est plus éligible. ‘’Un des membres du sous-comité m’a appelée pour me dire que, finalement, ils ont enlevé mon nom, parce qu’ils se sont rendu compte que je travaille comme journaliste et que pendant toute la période de la Covid-19, je fonctionnais. Ils considèrent que je ne suis pas impactée’’, explique la cinéaste à ‘’EnQuête’’.

Pourtant, à l’instar de ses collègues, la réalisatrice a dû annuler un tournage puis un voyage à Madagascar, dans le cadre d’un festival. ‘’Quand on me dit que je ne suis pas impactée, ce n’est pas vrai’’, peste-t-elle.

Ainsi, Mme Thioubou ne compte pas baisser les bras si facilement. Pour obtenir gain de cause, elle a signé une lettre au comité pour contester et pour leur faire comprendre qu’elle est tout aussi impactée que les autres. Elle a également adressé une note au ministère de la Culture et de la Communication, parce que malgré tous ses arguments, le sous-comité a continué à camper sur ses positions.

‘’Je ne peux pas comprendre qu’on me dise que je ne suis pas éligible à ce fonds-là, parce que je suis journaliste. Moi, j’ai mon diplôme en réalisation. J’ai fait mes films ; j’ai gagné des prix. Donc, il n’y a absolument aucun doute sur ma qualité de réalisatrice’’, rappelle l’auteure de ‘’5 étoiles’’ et ‘’Fiifiré en pays Cuballo’’.

En outre, selon Mame Woury Thioubou, il y a des maisons de production qui avaient continué à faire leur tournage au vu et au su de tout le monde. ‘’Et, dit-elle, j’ai vu un journaliste qui a bénéficié de ce fonds’’. Ne pouvant tolérer une telle ‘’injustice’’, elle a ajouté : ‘’La règle qu’ils m’appliquent, ils ne l’appliquent pas aux autres. Ce qui est valable pour moi doit l’être pour les autres. Il n’y a aucune raison que ces maisons de production-là obtiennent les fonds et qu’à moi, on me dise que parce que j’ai un salaire de journaliste, je ne peux pas l’avoir.’’

Contacté par ‘’EnQuête’’, le directeur de la Cinématographie, Hugues Diaz, a d’emblée précisé que, dans cette affaire, la direction n’était qu’un observateur, un régulateur.

Toutefois, il dit avoir fait une vérification des critères édictés, pour voir sur quelle base Mame Woury a été élaguée de la liste des bénéficiaires. ‘’On avait un critère qui stipulait que tout fonctionnaire ou toute personne ayant un CDI (contrat à durée indéterminé) ne pouvait prétendre à une aide au Fonds-Covid-19’’, fait-il savoir.

Selon lui, Mame Woury Thioubou n’est pas la seule à être dans cette situation. Il y aurait d’autres cinéastes qui travaillent en parallèle dans les organes de presse qui seraient, eux aussi, rayés de la liste des bénéficiaires dudit fonds, à cause de cette exigence. Par exemple, cite M. Diaz, ‘’Mamadou Ndiaye, monteur à la RTS et cinéaste émérite, a été le premier à être éliminé de la liste. Aziz, mon adjoint, a fait plusieurs films documentaires, mais il a été élagué’’.

Ainsi, d’après Hugues Diaz, il ne s’agit guère d’un manque de reconnaissance du talent de la réalisatrice Mame Woury Thioubou. ‘’Il y a des critères sur lesquels on ne pouvait pas s’asseoir. Mame Woury Thioubou est connue du bataillon. Elle fait du bon travail en tant que journaliste culturelle. Elle fait aussi un bon travail dans son métier de réalisatrice de documentaires et elle a représenté le Sénégal’’, a-t-il salué.

La première liste n’était donc pas définitive. Mais qu’en est-il du cas de ceux qui ont un CDI et sont quand même bénéficiaires du Fonds-Force-Covid-19 ? ‘’Ils ont échappé à la vigilance du sous-comité’’, s’est dédouané le directeur de la Cinématographie.

Un montant de 3 milliards de francs CFA a été alloué au secteur des arts et de la culture, dans le cadre du Programme de résilience économique et social (Pres). La somme de 500 000 000 F CFA a été affectée au sous-secteur du cinéma et de l’audiovisuel créatif pour tous les acteurs, toutes filières confondues. Dans presque tous les sous-secteurs du monde des arts, la répartition de cette aide a fait naitre de vives polémiques qui ont pour dénominateurs communs : discrimination, injustice, mauvaise gestion…

BABACAR SY SEYE