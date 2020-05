La pandémie du coronavirus a chamboulé tous les calendriers. Le monde des arts ne dira pas le contraire. En effet, dans un communiqué, le comité d’organisation du prix Art et Humanité 2020 Dakar renseigne qu’il a décidé de reporter la remise du prix à une date indéterminée.

Cet événement, qui était prévu pour la première fois sur le sol sénégalais, après cinq éditions à Genève, en Suisse, devait se tenir au mois prochain. Une période qui coïncide, d’après une note reçue à ‘’EnQuête’’, avec la 14e édition de la Biennale de l’art africain contemporain, une manifestation elle-même reportée.

‘’Le prix Art Humanité Dakar 2020 se veut un encouragement pour des étudiants et jeunes artistes africains résidant au Sénégal, inspirés par une réflexion au sujet de l’humanité, principe prépondérant de la Croix-Rouge’’, indique le communiqué. D’après Didier Diop, le coprésident du jury et directeur de Sup’Imax, l’un des partenaires de ce prix, ‘’au vu de la situation sanitaire actuelle et des mesures prises par les autorités sénégalaises, nous nous devons de reporter la remise de ce prix et l’exposition des œuvres des lauréats’’.