La Confédération africaine de football (Caf) a finalement décidé, hier, de reporter le Championnat d’Afrique des nations de football (Chan) prévu initialement du 4 au 25 avril 2020 au Cameroun. L’Uefa et la Conmebol ont également ajourné respectivement l’Euro et la Copa America prévues cette année. Le président de la Fifa a réagi à ces multiples reports en prévoyant une série de mesures pour faire face à la situation.

La Confédération africaine de football (Caf) a longtemps maintenu le suspense sur le maintien ou non du Championnat d’Afrique des nations (Chan) 2020. C’est finalement hier que son président, Ahmad Ahmad, et ses collaborateurs ont décidé de trancher la question. Face à la propagation inquiétante de la pandémie du coronavirus dans le monde, les dirigeants du ballon rond africain n’ont pas eu d’autre choix que de reporter la 6e édition du tournoi exclusivement réservé aux footballeurs évoluant sur le continent.

‘’Afin d’éviter tout risque inutile pour les joueurs, les officiels, les partenaires et les fans, la Caf, avec les autorités camerounaises compétentes (Cocan) décident d’un commun accord, du report du Chan initialement prévu au Cameroun du 4 au 25 avril, à une date ultérieure’’, a informé la Caf dans un communiqué publié sur son site officiel, hier. Cette décision fait suite à la visite d’inspection effectuée par une délégation de la Commission médicale de l’instance de tutelle du football africain dans le pays hôte, du 14 au 15 mars derniers. Cette mission ayant contacté le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) au Cameroun, a notifié un certain nombre de constats : ‘’Des dispositions préventives prises pour contrôler les entrées dans le pays et dans les formations sanitaires pour faire face à la situation actuelle, les autorités camerounaises ayant donné toutes les garanties des mesures appropriées prises pour assurer le bon déroulement de cette compétition.’’ Cependant, la Caf relève, bien que l’Afrique soit ‘’relativement épargnée’’ par la pandémie, qu’il ‘’est difficile de prévoir son évolution dans les prochains jours’’. En plus, dans un souci préventif, beaucoup d’États africains ont pris ‘’des mesures de restriction et de précaution’’ pour endiguer le virus de la Covid-19. Toutes ces contraintes, fait remarquer la Caf, ‘’rendent de plus en plus difficiles les déplacements des populations’’.

Ainsi, après les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations Cameroun-2021, les qualifications à la Can féminine 2020 prévues du 8 au 14 avril, celles de la Coupe du monde U20 qui devaient se tenir du 20 au 29 mars 2020, c’est le Chan-2020 qui subit le contrecoup du coronavirus.

La Fifa réagit aux nombreux reports

D’autres confédérations de football ont également revu le calendrier de leurs différentes compétitions. C’est le cas de l’Uefa qui a décidé de reporter l’Euro 2020 à 2021. L’instance de tutelle du ballon rond européen a également suspendu les deux compétitions de clubs, la Ligue des champions et la Ligue Europa, au stade des 8es de finale, jusqu’à nouvel ordre.

Comme l’Euro-2020, la Conmebol devrait en faire de même avec la Copa America programmée du 12 juin au 12 juillet 2020 en Argentine et en Colombie. Selon ‘’Globoesporte’’, la compétition sud-américaine sera aussi repoussée d’un an.

La Fédération internationale de football association (Fifa) a réagi, hier, face à cette cascade de reports dus à la pandémie du coronavirus. ‘’Dans ces moments critiques, tous les décideurs doivent être guidés par quelques grands principes, comme la coopération, le respect mutuel et la compréhension’’, a déclaré le président de la Fifa qui a pris acte des demandes de report de leurs compétitions par l’Uefa et la Conmebol. Gianni Infantino s’est engagé à ‘’trouver des solutions justes et appropriées’’. Pour cela, il est convaincu que c’est dans le ‘’dialogue et la solidarité’’ que le monde du football pourra trouver le salut.

Ainsi, le président de la Fifa a prévu ce mercredi une réunion téléphonique avec les membres du Bureau du conseil. Lors de cette rencontre, le Suisse compte présenter une série de propositions. Il s’agit d’envisager un report de la Coupe du monde des clubs Fifa 2020 à 2021, ‘’débattre des effets des changements sur le calendrier avec les confédérations, les associations membres et les acteurs du football, et travailler sur le calendrier international des matches’’.

Par ailleurs, Infantino va entretenir ses collaborateurs sur une ‘’contribution directe’’ de la Fifa à hauteur de ‘’10 millions de dollars US’’ (environ 5,960 milliards de francs CFA) au fonds de solidarité en réponse à la Covid-19 mis en place par l’Organisation mondiale de la santé. Il a aussi prévu ‘’d’évoquer la possibilité de mettre en place un fonds d’aide mondial du football pour soutenir les membres de la communauté du football touchés par cette crise ; d’encourager tous les acteurs du football à contribuer à ces efforts’’.

Gianni Infantino a promis de rester en ‘’contact étroit’’ avec l’ensemble des membres de la communauté du football, durant cette période difficile. ‘’Nous sortirons de cette crise renforcés et mieux armés pour affronter l’avenir’’, a-t-il conclu.

LOUIS GEORGES DIATTA