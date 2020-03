La Canada, à travers ses comités olympique (COC) et paralympique (CPC), a décidé de ne pas envoyer ses athlètes aux Jeux olympiques Tokyo-2020 (du 24 juillet au 9 août). Cette décision des autorités canadiennes, qui fait suite à de nombreuses sollicitations de report de l’événement à cause de la propagation de la pandémie du coronavirus dans le monde, va mettre plus de pression sur le président du CIO Thomas Bach, qui a donné le délai de quatre semaines pour trancher la question.

L’heure est grave ! Le Comité international olympique (CIO), qui veut prendre toutes les garanties avant de se prononcer de manière tranchée sur le report ou le maintien des Jeux olympiques 2020, se retrouve de plus en plus dans une position embarrassante. Au fur et à mesure que le temps passe, des acteurs non moins importants du monde sportif se prononcent en faveur d’un report de l’événement. La dernière déclaration choc est venue du Canada, notamment du Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC) qui ont décidé tout bonnement de n’envoyer aucun de leurs athlètes au Japon.

‘’Nous sommes reconnaissants au CIO pour son assurance qu’il n’annulera pas les Jeux de Tokyo-2020 et apprécions qu’il comprenne l’importance d’accélérer sa prise de décision concernant un éventuel report’’, ont fait savoir les deux instances canadiennes. Celles-ci se disent bien conscientes de la situation difficile dans laquelle se trouve le CIO. Toutefois, elles estiment que ‘’rien n’est plus important que la santé et la sécurité de nos athlètes et de la communauté mondiale’’.

Le Canada est le premier pays à avoir décidé de ne pas envoyer d’équipes aux prochains Jeux. Ce qui est sûr, c’est que l’annonce du pays à la feuille d’érable risque de faire des vagues dans l’univers du sport. À la suite du Canada, la Pologne, également, a pris position, hier, sans préciser si ses athlètes seront de la campagne nippone. ‘’En raison du nombre grandissant d’infections à la Covid-19, les athlètes polonais ont des options d’entraînement de plus en plus limitées’’, a indiqué un porte-parole du Comité olympique polonais sur ‘’l’Equipe’’. Pour les autorités olympiques polonaises, ‘’l’incertitude est trop grande’’ avec beaucoup de qualifications olympiques ‘’annulées’’ et ‘’ne permet pas aux athlètes de préparer correctement’’ la compétition.

La réaction de ces deux pays va faire des émules. Déjà, des voix bien audibles dans le sport mondial ont appelé de tous leurs vœux de voir le CIO sortir de son attentisme. Dans une lettre publiée dimanche et adressée au président du CIO Thomas Bach, le patron de l’athlétisme mondial a clairement plaidé pour le report des JO. Le président de l’IAAF, Sebastian Coe, se fait le porte-parole de ses membres ‘’unanimes’’ et justifie sa position en évoquant les problèmes ‘’d’équité sportive’’ et ‘’la santé des athlètes’’. ‘’L’incertitude autour des Jeux, couplée à la volonté qui anime tous les athlètes d’y exceller, provoque une vraie angoisse que nous pouvons, collectivement, stopper. Pour y mettre fin, il n’y a qu’une voie, celle du report. Je crois que ce moment-là est venu et que nous devons à nos athlètes ce répit’’, a-t-il écrit.

C’est le même son de cloche chez les athlètes qui, face à la difficulté de se préparer convenablement, invitent le CIO à revoir sa copie. Ainsi, l’Association de défense des athlètes a fait entendre la voix de ses sociétaires. ‘’Nous avons entendu des centaines d’athlètes et aujourd’hui, nous demandons au CIO et au Comité international paralympique (IPC) de placer la sécurité et le bien-être des athlètes au premier plan, en reportant les Jeux jusqu’à ce que la pandémie mondiale de Covid-19 soit sous contrôle’’, a indiqué Global Athlete.

La balle est dans le camp du CIO

Dimanche dernier, le Comité international olympique avait tenu une réunion d’urgence pour se pencher sur la question du report, sujet qui était tenu tabou jusque-là par Thomas Bach et ses collaborateurs. À l’issue de cette rencontre de crise avec le Comité d’organisation de Tokyo-2020, le CIO s’est donné un délai de quatre semaines pour se prononcer sur les mesures à prendre. ‘’Nous avons entamé des discussions avec tous les partenaires pour dresser un état des lieux du développement rapide de la situation sanitaire et de son impact sur les Jeux olympiques, comprenant un scénario de report des JO’’, a indiqué M. Bach.

Mais devant la déferlante des demandes de report, le CIO sera-t-il en mesure de maintenir le suspense sur l’avenir des Jeux de Tokyo (24 juillet - 9 août) jusqu’à la fin des quatre semaines ? Le temps ne joue pas en sa faveur avec la propagation fulgurante de la Covid-19 dans le monde. En plus, le Premier ministre du pays hôte n’écarte pas la révision du calendrier olympique. Selon Shinzo Abe, ‘’si cela devenait difficile d’organiser les JO dans les meilleures conditions, en tenant compte en priorité des athlètes’’, la décision d’un report ‘’pourrait devenir inévitable’’.

La balle est donc dans le camp du CIO, vers qui tous les yeux sont désormais tournés.

LOUIS GEORGES DIATTA