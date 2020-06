Liverpool de Sadio Mané peut connaitre un sacre prématuré (à huit journées de la fin) dès dimanche, en cas de succès contre Everton combiné à une défaite de Manchester City contre Arsenal. La Premier League est le troisième membre du ‘’Big Five’’ (les 5 championnats européens les plus médiatisés) à poursuivre sa saison 2019-2020 à huis clos, après la Bundesliga allemande le 16 mai et la Liga espagnole le 12 juin.

Le championnat anglais reprend ses droits, ce mercredi, après une trêve de trois mois imposée par la progression de la pandémie Covid-19. Avec la reprise du foot en Angleterre, les joueurs sénégalais sont amenés, chacun avec son club respectif, à viser des objectifs divers, comme le titre de champion pour Sadio Mané, sauver sa place en Premier League pour Ismaïla Sarr ou en Championship (2e division) pour Naby Sarr.

Pour le coup d’envoi marquant le retour sur les pelouses, deux matches en retard de la 29e journée - Manchester City-Arsenal et Aston Villa-Sheffield United - sont programmés aujourd’hui, et les dix rencontres de l’acte 30 se jouent entre le vendredi 19 et lundi 22.

Le leader, Liverpool, affrontera Everton dimanche. A neuf journées de la fin du championnat, les Reds (1er, 82 pts) sont quasiment assurés de terminer à la tête du classement et remporter leur 19e titre de champion d’Angleterre, trente ans après leur dernier sacre en 1990. Sadio Mané et ses équipiers pourraient être sacrés, en cas de succès, ce week-end. Mais pour y arriver, les poulains de Jorgen Kloop doivent s’imposer chez eux et compter sur une défaite de leur dauphin City (2e, 57 pts) contre les Gunners. Les vainqueurs de la Ligue des champions, éliminés en 8es de finale par les Colcheneros de l’Athlético Madrid, se sont ressaisis en championnat avec une victoire (2-1) en déplacement sur le terrain de Bournemouth, lors de la 29e journée. Cette victoire leur a permis de compter une avance de 25 longueurs sur leur poursuivant Manchester City (2e, 57 pts).

La reprise de la saison constitue également une aubaine pour Sadio Mané de relancer la course pour le titre de meilleur buteur. Mais la priorité, pour lui, sera de rattraper son retard de 5 unités sur l’actuel meilleur artificier, Jimmy Vardy de Leicester (3e, 53 pts), auteur de 19 buts et 4 passes décisives. L’ancien pensionnaire de l’Académie Génération foot, co-meilleur buteur sortant (22 réalisations) avec Salah et Aubameyang, a inscrit cette saison 14 buts et délivré 7 passes décisives.

Kouyaté luttent pour la survie

Le Ballon d’or africain de 2019 n’a pas le même objectif que ses autres coéquipiers en sélection : Cheikhou Kouyaté et Ismaïla Sarr. Le premier et son club Crystal Palace (11e, 39 pts) iront à l’assaut de Bournemouth (18e, 27 pts) ce samedi. Cheikhou Kouyaté et ses coéquipiers doivent se donner encore à fond pour assurer leur maintien dans l’élite du football anglais. Les Eagles ont certes fait un grand pas pour la survie, mais ils n’ont pas encore assuré leur place en Premier League la saison prochaine. Ils comptent douze points de plus que le premier relégable, Bournemouth (18e, 27 pts).

Baye Oumar Niasse et Everton (12e, 37 pts) auront la même ambition contre le leader (Liverpool). Les Toffees talonnent Crystal Palace (11e).

Les choses sont beaucoup plus compliquées pour Ismaïla Sarr. L’attaquant des Lions et son équipe figurent dans le lot des mal-classés du championnat d’Angleterre. Ils ont donc une obligation de résultat ce week-end face à West Ham. Une défaite pourrait être rédhibitoire, mais une victoire serait sans doute bénéfique avant le sprint final. Watford peut néanmoins compter sur Iso. Le jeune ailier des Lions a pris petit à petit ses marques dans le dispositif de Pearson. Il a marqué 5 buts dont un doublé lors de la victoire éclatante (3-0) de Watford contre Liverpool, en match comptant pour la 28e journée (le 29 février). L’ancien attaquant du FC Metz avait mal démarré la saison, à l’image de son équipe, qu’il a rejointe l’été dernier.

Bristol de Famara Diédhiou (7e, 55 pts) affronte ce samedi Blackburn en match comptant pour la 38e journée de 2e division. L’international sénégalais et ses coéquipiers n’ont pas encore dit leur dernier mot dans la course pour la montée. Même si les Rouges et Blancs sont loin des deux places directement qualificatives à la Premier League, ils gardent encore leurs chances de faire partie des quatre équipes éligibles (les 3e, 4e, 5e et 6e) aux barrages de promotion pour le troisième ticket. L’attaquant sénégalais, avec ses 10 réalisations et une passe décisive, est loin du peloton de tête dans le classement des buteurs dirigé par le Serbe de Fulham, Aleksandar Mitrovic (23 réalisations).

Toujours en Championsphip, Naby Sarr et Charlton jouent le même jour samedi contre Hull City. Son club vivote dans la zone de relégation (22e, 39 pts) certes, mais tout n’est pas perdu pour l’ancien Lyonnais et ses coéquipiers. Ils accusent un retard de deux points sur le premier non relégable, Hull City (21e, 41 pts), à neuf journées de la fin du championnat de D2. Ils ont donc leur destin en main pour le maintien.

LE PROGRAMME 29e journée retard Aujourd’hui 19h Aston Villa-Sheffield United 21h15 Manchester City-Arsenal Vendredi 19 juin 19h : Norwich – Southampton 21h15 : Tottenham - Manchester Utd Samedi 20 juin 13h30 : Watford - Leicester 16h : Brighton - Arsenal 18h30 : West Ham - Wolverhampton 20h45 : Bournemouth - Crystal Palace Dimanche 21 juin 15h : Newcastle - Sheffield Utd 17h15 : Aston Villa - Chelsea 20h : Everton - Liverpool Lundi 22 juin 21h : Manchester City – Burnley

OUMAR BAYO BA