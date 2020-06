Hier, lors du Conseil des ministres, le ministre de l’Education nationale a proposé que la reprise des cours pour les classes d’examen se fasse le 25 juin prochain. Cette proposition a été adoptée par le conseil. Sur ce, Mamadou Talla a lancé un appel pour une mobilisation des acteurs, des partenaires, des collectivités territoriales, de la société civile, des syndicats, des enseignants et des élèves.

En outre, lors de ce Conseil des ministres, au titre des textes législatifs et réglementaires, le projet de loi portant ratification des ordonnances prises en application de la loi d’application n°2020-13 du 2 avril 2020, habilitant le président de la République à prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie de la Covid-19 et autorisant la prorogation de l’état d’urgence, le projet de loi sur les prix et la protection du consommateur, a été examiné et adopté.