Pour protéger les étudiants contre le nouveau coronavirus, les autorités de l’université de Thiès (UT) ont décidé de ne pas faire revenir tous les pensionnaires de ladite institution en même temps. Les étudiants de la Licence 3, des Masters 1 et 2 regagneront les amphis les premiers, dès le 1er septembre prochain.

L’université de Thiès, avec l’ensemble de ses campus, compte plus de 6 000 étudiants. Ces derniers ont tous été ‘’délogés’’ le 17 mars dernier par la pandémie à coronavirus qui frappe le pays. Mais le 1er septembre prochain, jour de reprise des cours en présentiel, tous les étudiants ne feront pas leur rentrée. A l’université de Thiès, les autorités académiques ont opté pour une reprise progressive afin, disent-elles, de protéger les étudiants contre la Covid-19. Mais surtout, d’éviter que l’université de Thiès ne devienne un lieu de transmission de la pandémie par excellence.

Dans un premier temps, ce sont les étudiants de la Licence 3, des Masters 1 et 2 qui seront les premiers à effectuer leur retour. Les autres sont appelés à suivre les cours en ligne. Selon le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales (Crous-T), ce choix vise, tout d’abord, à protéger tous les étudiants. ‘’Nous sommes fin prêts pour la reprise le 1er septembre. Nous l’avons préparée en rapport avec l’ensemble les amicales des étudiants (la conférence), les médecins, les syndicats… A Thiès, nous n’avons pas attendu le jour de la reprise pour nous préparer. Dès le 24 mars, nous avons mis sur pied un comité qui était chargé de réfléchir sur comment lutter contre la pandémie et comment préparer aussi le retour des étudiants. D’ailleurs, nous nous sommes basés sur les différentes recommandations faites pour opter pour reprise graduelle parce que, vu la situation actuelle, tout le monde ne peut pas revenir dans les campus le même jour’’, explique Cheikh Sall.

Le parton du Crous-T recevait hier du Mouvement des élèves et étudiants républicains (Meer) un lot de 2 500 masques chirurgicaux, du gel alcoolique, du savon liquide… Et dans le cadre de la protection des étudiants contre ce virus, le Crous-T a déjà collecté un lot de 40 000 masques.

L’avis favorable des étudiants

Pour Cheikh Sall, l’objectif, c’est de doter au moins les étudiants de 6 paires de masques. Dès la reprise, le directeur du Crous-T soutient qu’aucun détail ne sera négligé, au risque de mettre en danger la santé des étudiants. C’est pourquoi, rappelle-t-il, des fiches qui permettent de tracer leur trajet sont déjà élaborées. On y renseigne le lieu de séjour de l’étudiant durant toute la période de fermeture des universités. Aussitôt sur place, l’étudiant sera pris en charge par un comité d’accueil diversement composé. Ce dernier va être appelé à subir une visite médicale pour permettre aux autorités d’avoir un aperçu complet sur son état de santé.

Du côté des étudiants, la reprise graduelle est bien appréciée. Le représentant de la Conférence des amicales des étudiants de l’université de Thiès estime qu’une reprise collective n’est pas à l’ordre du jour. Dans la mesure où, dit-il, la propagation de la Covid-19 a atteint des proportions inquiétantes au Sénégal. ‘’Depuis le mois de mars, nous préparons cette reprise. On nous a associés à toutes les discussions. Nous sommes rassurés. Nous n’avons aucune inquiétude à nous faire. A Thiès, on peut dire que les étudiants sont prêts à reprendre les cours en présentiel’’, rassure Mamadou Guèye. De plus, ajoute-t-il, la reprise graduelle est mieux adaptée à l’heure où la maladie peine à être endiguée.

