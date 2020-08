Fermée depuis le 14 mars 2020, en raison de la pandémie, l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) s’apprête à rouvrir ses portes le 1er septembre prochain. Des mesures strictes ont été prises par les services pédagogiques et sociaux pour une reprise réussie et surtout éviter la propagation du virus dans le campus.

Les autorités de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (Ucad) ne veulent laisser aucun détail en rade, pour une reprise réussie des cours en présentiel. En conférence de presse conjointe hier, le directeur du Coud et le recteur ont dévoilé le plan de reprise des enseignements pédagogiques en présentiel et le protocole sanitaire qui l’accompagne.

Sur le plan pédagogique, c’est une reprise graduelle et bimodale qui a été retenue, pour éviter l’encombrement dans les amphithéâtres, avec le nombre pléthorique d’étudiants. ‘’La reprise des enseignements-apprentissages se fera de manière graduelle et bimodale (à distance et en présentiel), suivant le plan de rotation des 78 500 étudiants par cohorte et par niveau, aussi bien au niveau du campus social que pédagogique. Suivant ce plan de reprise, seules les cohortes d’étudiants ciblés pour une période bien définie auront accès au campus social et bénéficieront des œuvres sociales, conformément aux délibérations de l’assemblée et aux recommandations de la Commission santé Covid-19 de l’université’’, renseigne le nouveau recteur de l’Ucad, le Pr. Ahmadou Aly Mbaye.

En effet, ce plan de reprise est réparti en trois parties. D’abord, les étudiants seront divisés en trois cohortes, suivant les niveaux, pour recevoir les enseignements en présentiel. La première cohorte démarre le 1er septembre pour terminer le 15 octobre 2020. Elle concerne les étudiants de la Licence 3 et du Master 1, soit un effectif de 19 517 étudiants. Après cette première vague, viendra celle des étudiants de la Licence 2 et du Master 2, pour la période du 15 octobre au 15 novembre, avec 20 348 étudiants. Et la dernière cohorte qui va boucler l’année universitaire, fera ses enseignements du 15 novembre au 31 décembre. Il s’agit des étudiants de la Licence 1 qui font un effectif de 31 700. Ceux-ci ont été choisis pour former la dernière cohorte devant recevoir les enseignements en présentiel, car ils constituent le plus important effectif de l’Ucad.

Ainsi, au moment où ils seront sur le campus, les étudiants des écoles et instituts ainsi que ceux de la faculté de Médecine auront déjà bouclé leur année académique. Ce qui permettra d’avoir le maximum d’amphis et de salles de cours disponibles pour les recevoir.

Ce plan graduel de reprise des cours concerne les différentes facultés.

Quant aux écoles et instituts qui dépendent de l’Ucad, précise le recteur, ‘’leurs activités d’enseignement-apprentissage se dérouleront suivant un plan de reprise qui s’adaptera au sein de chaque établissement, dans le respect du cadrage général’’. Pour respecter le quantum horaire, avec les différentes cohortes, les enseignements à distance vont se poursuivre pour tous les étudiants et tous les niveaux durant toute la période du 1er septembre au 31 décembre. ‘’Pour assurer l’accès aux enseignements à tous les étudiants, toutes les activités menées dans les amphis et salles de travaux dirigés (TD) seront diffusées et mises en ligne dans les espaces numériques des étudiants. Des pass de connexion seront également mis à la disposition des étudiants. De plus, les étudiants qui ne désirent pas reprendre les cours en présentiel, quelle qu’en soit la raison, auront accès aux enseignements, dans un souci d’équité’’, indique le recteur.

Outre les enseignements-apprentissages, la recherche aussi va reprendre à l’Ucad. Elle se déroulera dans le respect des normes de sécurité sanitaire. Pour cela, souligne le recteur Mbaye, les doctorants et les chercheurs seront soumis à des protocoles spécifiques dans les laboratoires et les écoles doctorales.

Les mesures prises par le Coud pour sécuriser le campus social de la Covid

Ce plan de reprise graduelle et bimodale a été adopté par les services pédagogiques, en tenant compte de la capacité d’hébergement du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud). Le service social aussi a prévu de renforcer son dispositif sécuritaire pour que l’université ne devienne pas un lieu de propagation du virus. Pour cela, un protocole sanitaire spécifique centré sur trois axes a été élaboré pour l’ouverture du campus social.

Il s’agit de l’application des gestes barrières, le respect des règles de distanciation physique et d’autres mesures particulières. ‘’La solution d’une reprise graduelle trouvée par l’Assemblée de l’université est une bonne chose pour gérer les hébergements et les autres services sociaux. Elle nous a permis d’élaborer avec les étudiants un protocole d’hébergement pour limiter le nombre de résidents dans les chambres. Une chambre à deux lits se limitera désormais à 4 étudiants. Et avec ce plan, les 19 mille étudiants de la première cohorte pourront complètement être pris en charge en respectant les mesures barrières’’, a indiqué Abdoulaye Seydou Sow, Directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar (Coud).

Toujours pour faciliter le respect des mesures barrières sur le campus, le Coud a prévu de mettre à la disposition des étudiants et du personnel de l’université 600 mille cartons de gel hydro-alcoolique, 200 thermoflashs, 8 caméras thermiques, 50 mille pièces de masques chirurgicaux, 500 cartons de savon, deux robinets pour laver les mains dans chaque pavillon et 50 mille pièces de moustiquaires imprégnées. Ce matériel est destiné à la prise en charge de la première cohorte d’étudiants qui sera sur le campus du 1er septembre au 15 octobre. Après, indique Abdoulaye Sow, une pause d’une semaine sera observée avant l’arrivée de la deuxième cohorte, pour renouveler les stocks et évaluer les dispositifs organisationnels.

Les restaurants vont également adopter leurs services à la situation. Les heures de restauration ont été, à cet effet, modifiées, pour éviter les attroupements d’étudiants dans ces lieux. Ainsi, le petit-déjeuner sera servi de 6 h à 9 h ; le déjeuner de 11 h à 15 h et le diner entre 19 h et 22 h. Le pain sera servi et non explosé aux usagers pour, souligne-t-on, éviter les tris et tripotages.

Sur le plan sanitaire aussi, le service médical sera renforcé. Le directeur du Coud d’informer, sur ce point, que le chef de l’Etat a payé la dette que les œuvres universitaires devaient aux établissements hospitaliers et que les étudiants qui auront besoin d’une prise en charge peuvent en bénéficier dans tous les hôpitaux partenaires. ‘’Les accès ont été totalement sécurisés pour que ne puissent entrer à l’Ucad que ceux qui en ont droit, à savoir les étudiants et les commerçants en règle. Une attention particulière sera réservée aux étudiants handicapés ou portant des pathologies chroniques comme le diabète et la drépanocytose, en leur aménageant exclusivement une entrée dans les restos’’, a-t-il ajouté.

ABBA BA