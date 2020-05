‘’Il n’y aura pas de quarantaine pour les enseignants venant des autres régions’’. C’est la grande annonce faite par le gouverneur de la région de Matam, à l’issue du comité régional de développement tenu ce jeudi et axé sur la préparation de la reprise des cours le 2 juin prochain.

Sauf catastrophe, les cours reprendront au tout début du mois de juin, pour les 17 590 élèves régulièrement inscrits dans les classes d’examen de l’académie de Matam. C’est pour ainsi mieux appréhender cette échéance que le chef de l’exécutif régional a convoqué un CRD autour des différents acteurs du secteur. ‘’La volonté de reprendre les cours est clairement affichée par le président de la République Macky Sall, a-t-il commencé par dire. Il nous appartient, dès lors, nous autres acteurs territoriaux de la région de Matam, de voir dans quelles mesures opérationnaliser cette vision du chef de l’Etat. A ce propos, nous avons discuté et nous nous sommes accordés sur trois centres d’intérêt relatifs à la pédagogie, la question sanitaire et également des conditions de mise en état des infrastructures scolaires’’.

Sur le plan pédagogique, l’inspecteur d’académie Mbaye Babou a, dans son exposé, laissé paraitre sa confiance dans les travaux réalisés en amont par les chefs d’établissement dans la gestion des salles de classe. Un travail de fourmis qui lui a permis d’avoir une idée précise de l’effectif concerné. ‘’Nous avons, pour tous les examens, 17 590 candidats. Pour le CFEE, nous avons 8 963 candidats ; pour le BFEM 4 633 ; et pour le Bac, nous avons 3 989 candidats. Globalement, nous avons à peu près 400 classes de CM2, 94 classes de 3e et 91 classes de terminale qui seront réorganisées selon les normes édictées par le ministre de l’Education nationale pour ne pas dépasser 20 élèves au maximum par classe et les disposer en zigzag’’.

Ces assurances du patron du département de l’éducation à l’échelle régionale ont été confortées par l’engagement pris par le service régional de l’hygiène d’assainir toutes les écoles. Le gouverneur Mouhamadou Moctar Watt se réjouit : ‘’Le service d’hygiène s’est engagé à faire de son mieux pour assurer la désinfection de l’ensemble des établissements de la région. Et à ce propos, on a surtout apprécié l’engagement des collectivités, par la voix du Conseil département de Kanel qui a dit que tout le carburant afférant aux opérations de désinfection et désinsectisation sera pris en charge par les collectivités territoriales.’’

Auto-confinement

Au-delà du travail qui sera assuré par le service d’hygiène, les équipements de protection ont fait l’objet de débat, de la part des intervenants, mais aussi ‘’tout ce qui est produit et équipement intervenant dans le cadre de la lutte contre la Covid-19, notamment dans le cadre de la prévention. Il s’agit de masques, de détergents, d’eau de javel et autres produits d’hygiène. Il y a déjà un stock qui existe au niveau de la région et ce stock est aujourd’hui mis à la disposition du secteur de l’éducation, et certainement le niveau central et même les collectivités territoriales auront tout simplement à apporter un complément’’.

S’agissant du retour des enseignants, aucune disposition particulière n’est encore prise au niveau local. Si l’autorité a clairement exprimé sa volonté de les voir rejoindre leur poste au plus tard à la fin de ce mois, le protocole de mise en quarantaine systématique ne sera pas de mise. ‘’Ce n’est pas seulement les enseignants des classes d’examen qui sont concernés, mais ils sont tous concernés et ils doivent tous rejoindre leur poste à la fin de ce mois au plus tard. On n’a pas encore un protocole unifié pour l’ensemble des enseignants. Nous mettrons davantage le focus sur ceux-là qui viennent des zones où la contamination communautaire est de mise. A ce propos, ce qu’on plaide, c’est l’auto-confinement et le sens de la responsabilité, avant de les soumettre à des tests’’.

Avec le retour d’un millier d’enseignants, la région de Matam, qui n’a pas encore connu de cas positif au coronavirus, tremble déjà à l’idée de voir débarquer des individus exemptés de quarantaine.