Les parents d’élèves de Mbour préfèrent ‘’prévenir que guérir’’. A moins d’une semaine de la reprise des cours annoncée par les autorités éducatives, ils sont à pied d’œuvre et appellent chacun à ses responsabilités.

A quelques jours de la réouverture des classes prévue le 2 juin, la Fédération des parents d’élèves du département de Mbour demande au gouvernement de veiller au respect de la satisfaction des engagements et de prendre en compte ses doléances. Le président de la Fédération départementale des parents d’élèves confie qu’ils ne sont pas contre le retour des élèves en classes et qu’ils feront de leur mieux pour que l’échec ne vienne pas d’eux.

Cependant, le gouvernement aussi doit respecter ses engagements. Dans ce sens, Mohamed Keïta sollicite la vigilance de l’ensemble des acteurs de l’éducation pour une sécurisation maximale de cette reprise des cours pour les classes d’examen. ‘’J’interpelle les directeurs d’école, les principaux de collège et les proviseurs de lycée au respect de ces normes et dispositions prises par le gouvernement. A défaut, que cela soit très clair : nous prendrons toutes nos responsabilités pour ne pas envoyer nos enfants à l’école, pour éviter le danger qui les guette’’.

Le parent d’élève d’ajouter : ‘’Le virus est invisible. Donc, que l’Etat respecte ses engagements, surtout concernant les thermo-flashs pour prendre la température des élèves et détecter très tôt les cas suspects.’’ D’ailleurs, prévient-il : ‘’Si je trouve dans une école que les mesures ne sont pas respectées, nous allons procéder directement à l’arrêt des cours dans cette classe.’’

Dans cette même veine, Mohamed Keïta enjoint les parents d’élèves également à prendre les précautions qu’il faut pour protéger leurs enfants dans ce contexte. ‘’Nous conseillons aux parents de préparer leurs enfants pour que ces derniers viennent avec leurs goûters à l’école. Mbour est une ville très particulière. Assumons nos responsabilités’’.

Pour ce qui est du bilan des mesures prises par le gouvernement, Amadou Thiam, Secrétaire général de la Fédération des parents d’élèves de Mbour, renseigne : ‘’Sur les dispositions pratiques à Mbour, au moment où nous parlons, le maximum d’écoles a été désinfecté. Sur les kits sanitaires, les masques sont parvenus au niveau des écoles ; les thermo-flashs, les lave-mains sont acheminés au niveau des écoles.’’

Amadou Thiam promet qu’ils vont veiller à ce que la vente d’aliments ne se fasse pas au niveau des écoles. ‘’Nous avons mis en place un comité de veille et d’alerte pour surveiller les enfants’’. Toutefois, il estime que la première responsabilité des parents est de sensibiliser leurs enfants sur les horaires et les mesures barrières à observer pour mieux les protéger.

La commune de Mbour compte plus de 300 écoles élémentaires, 56 collèges et 3 lycées. Ces établissements attendent, pour cette rentrée du 2 juin, ‘’14 075 candidats à l’entrée en 6e dans la commune de Mbour, 10 695 candidats pour le Bfem et plus de 14 000 candidats au Bac’’. ‘’Donc, c’est très clair que pour gérer tout ce beau monde sans difficulté, ce n’est pas facile. Nous ne pouvons pas maitriser la situation à 100 %. Soyons calmes et sereins pour éviter la propagation’’, déclare Mohamed Keïta.