Le ministre de l’Éducation nationale a affirmé, hier à Thiès, que le respect du protocole sanitaire, avec notamment le respect de tous les gestes barrières, s’avère être la seule condition pour redémarrer les enseignements-apprentissages.

Dans la région Thiès, 106 720 élèves vont retrouver le chemin de l’école dans moins de quinze jours. Cette première rentrée concerne 26 053 candidats à l’examen du Baccalauréat, 33 725 candidats au Brevet de fin d’études moyennes (Bfem) et autres 46 942 candidats à l’examen du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), en plus des 2 424 apprenants qui vont reprendre leurs cours dans des centres de formation technique et professionnelle.

Cependant, pour réussir cette première reprise, une seule condition s’impose : le respect du protocole sanitaire, selon le ministre de l’Éducation nationale. Mamadou Talla, en visite, hier, au collège d’enseignement moyen Mamadou Diaw, dans la ville de Thiès, a partagé son plan pour une rentrée réussie en cette période où la maladie à coronavirus est dans une phase ascendante. Pour cela, il reconnait que le respect des gestes barrières sera un atout majeur. ‘’Nous venons de commencer un programme d’envergure qui nous permettra de faire une caravane au niveau national. Nous avons décidé de commencer par Thiès pour non seulement voir ce qui se passe en termes de préparation, mais également y amener du matériel. Nous avons ramené 1 000 termo-flashs, 200 000 masques, des produits désinfectants, des lave-mains, des dupli-copieurs pour tout le département de Thiès’’, a indiqué Mamadou Talla. Il a souligné que ce matériel est certes très important, mais ce qui les intéresse le plus, son équipe et lui, est la désinfection de toutes les écoles avant le 2 juin.

Pour lui, ça ne sert à rien de doter les établissements d’un nombre important de matériel et de ne pas désinfecter les lieux. ‘’Tout ce que nous ferons sera directement adossé à ce protocole sanitaire. J’ai déjà remis ce protocole à l’inspecteur d’académie (Pape Baba Diassé, NDLR). La priorité des priorités, c’est d’abord le respect des gestes barrières. A l’intérieur de l’établissement, à l’intérieur de la classe pour les élèves, pour les enseignants et le personnel encadrant. C’est la première condition. Une fois que ce problème est réglé, on pense maintenant à la pédagogie’’, poursuit l’ancien ministre en charge de la Formation professionnelle et de l’Artisanat.

De plus, Mamadou Talla qui se félicite du dynamisme de l’éducation inclusive dans la région Thiès a remis du matériel et des cours en braille pour les jeunes de l’Institut national d’éducation et de formation des jeunes aveugles (Inefja). ‘’C’est dire que, du point de vue pédagogique, on est prêt. Du point de vue matériel, on est également prêt. Nous voulons tout simplement lancer un appel ici à Thiès, un appel de Thiès aux parents d’élèves du Sénégal, aux enseignants du Sénégal, aux partenaires sociaux qui sont avec nous, à la société civile, aux guides religieux, à tous les responsables, à la jeunesse sénégalaise, les ASC qui nous accompagnent et à tout ce beau monde pour leur dire la décision du président de la République d’assurer, de donner à tous jeunes Sénégalais le droit à l’éducation et à la formation. Nous sommes décidés à respecter les conditions, à aller dans cette direction et nous allons le faire’’, a-t-il tenté de convaincre.

Aussi, Mamadou Talla rassure les parents en les informant qu’il y aura tout simplement 20 élèves dans chaque classe. En plus, rajoute-t-il, il y aura tout le matériel devant servir à leur protection.

L’appui départemental

Se félicitant des efforts consentis par l’État du Sénégal dans le domaine de l’éducation par l’amélioration de la carte scolaire, le vice-président du Conseil départemental de Thiès se dit prêt à s’engager aux côtés des autorités administratives et académiques de la région pour une bonne réussite de la reprise des enseignements-apprentissages le 2 juin prochain. A cet effet, Yankhoba Diattara a annoncé une série de mesures prises par Idrissa Seck et toute son équipe pour rendre effective la réouverture des classes d’examen. ‘’Le conseil départemental a réaménagé son budget pour mobiliser une enveloppe de 25 millions de francs CFA pour accompagner l’académie de Thiès. Nous avons acheté 10 machines de pulvérisation et de désinsectisation mises à la disposition de l’académie. Parce que nous sommes convaincus que la désinfection et la désinsectisation des établissements publics doivent être maintenant des actes permanents’’, a-t-il déclaré.

Outre l’enveloppe de 25 millions ainsi que le matériel de pulvérisation des sites devant accueillir les élèves et leurs enseignants, le suppléant direct du président Idrissa Seck précise que le Conseil départemental de Thiès va accompagner le service régional de l’hygiène en leur donnant 1 000 litres de carburant pour faire le travail, parce que, dit-il, le département de Thiès est assez vaste. ‘’Nous avons 15 communes, 19 lycées et une soixantaine de collèges d’enseignement moyen (CEM). Nous avons également décidé d’accompagner l’académie pour 50 000 masques pour une enveloppe de 10 millions de francs CFA et 200 lave-mains et 100 termo-flashs’’, a informé Yankhoba Diattara.