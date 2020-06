Des écoles du département de Pikine sont transformées en dépôts, alors que les élèves doivent reprendre les cours demain, après plusieurs mois de fermeture. D’autres, comme l’école Aliou Dia de Rufisque, sont sans eau, les robinets fermés. Des manquements et dysfonctionnements que les parents d’élèves ont constaté sur le terrain.

L’Etat du Sénégal a décidé, dernièrement, de rouvrir les classes demain jeudi 25 juin, après des mois de fermeture à cause de la pandémie du coronavirus. Avant ce jour, des parents d’élèves ont voulu s’assurer que l’environnement qui va accueillir leurs enfants respecte les consignes sanitaires. Sur le terrain pour faire le constat, les représentants d’associations de parents d’élèves de diverses localités ne sont pas satisfaits de ce qu’ils ont vu. Contacté par ‘’EnQuête’’, le président de l’Union nationale des parents d’élèves et étudiants du Sénégal (l’Unapes) Abdoulaye Fane liste les manquements.

Dans certaines écoles des départements de Pikine et Guédiawaye, les salles de classe sont ‘’occupées’’. Les kits de l’aide alimentaire à distribuer y sont stockés. ‘’C’est le cas au lycée Limamoulaye. Au lycée de Yembeul, il y a un mur démoli. Nous sommes sûrs que l’ouverture ne pourra pas se faire le 25 dans cet établissement’’, regrette-t-il. Ces parents d’élèves restent sceptiques également sur l’effectivité de la reprise à Limamoulaye. Ils s’inquiètent pour la distribution des vivres. Si elle se poursuit dans ce lieu, cela risque de perturber la quiétude des élèves.

Dans d’autres écoles, affirme M. Fane, un manque d’eau est noté. D’ailleurs, sur Facebook, le lycée Thierno Seydou Nourou Tall annonce ne pas rouvrir ce 25 juin, à cause d’un manque d’eau. Apparemment, ce n’est pas le seul établissement dans cette situation. Certains enregistrent des arriérés de factures d’eau. ‘’Nous pensons qu’actuellement, il faut un sursaut républicain qui permettra à toutes les entités publiques comme privées de pouvoir lâcher du lest, en rouvrant les compteurs d’eau pour permettre une alimentation’’, plaide le président de l’Unapes. Qui sollicite le soutien du ministre de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, qui a été ministre de l’Education nationale et qui, mentionne Abdoulaye Fane, connait parfaitement la situation des écoles qui sont sans eau.

Les parents attendent également le soutien de Sen’Eau qui pourrait alléger les conditions de paiement. ‘’Nous connaissons certaines collectivités territoriales qui sont prêtes à payer par tranche. L’école Aliou Dia de Rufisque a une facture de 3,5 millions F CFA et le maire Alioune Mar s’est engagé à prendre la facture en charge’’.

Par ailleurs, l’Unapes indique que par rapport au respect du protocole sanitaire dans certaines écoles, le matériel n’est pas encore disponible à cent pour cent, d’après Abdoulaye Fane.

Avec tous ces manquements et dysfonctionnements, l’Unapes a décidé de laisser les enfants aller à l’école, mais à certaines conditions. ‘’Nous avons demandé aux parents d’accompagner les élèves en classe de CM2 les jeudi, vendredi et samedi, c’est-à-dire les trois premiers jours, et s’ils constatent des dysfonctionnements notoires qui risquent de porter préjudice à leur santé, nous leur demanderons tout bonnement de faire revenir leurs enfants à la maison’’, prévient le président de l’Union nationale des parents d’élèves et étudiants du Sénégal.

