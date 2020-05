Reprise des cours/Thiès

Arrivé, ce mardi soir, dans la ville de Thiès en provenance de Dakar, le premier convoi de 45 enseignants a été accueilli par le gouverneur de région et l’inspecteur d’académie, en compagnie du médecin-chef de région, le Dr Malick Ndiaye.

Ces enseignants, qui reprennent mardi prochain les enseignements-apprentissages dans ce contexte marqué par la pandémie de la maladie à coronavirus, ont reçu les encouragements, les prières et le soutien de l’exécutif régional et de l’autorité académique. Après avoir salué leur ‘’engagement citoyen et patriotique’’, le gouverneur Mamadou Moustapha Ndao leur a recommandé le ‘’respect strict’’ du protocole sanitaire ‘’afin de ne pas faire de l’école un lieu de propagation du virus’’.

De son côté, l’inspecteur d’académie, Pape Baba Diassé, a usé d’un langage diplomatique pour encourager les enseignants à ‘’rejoindre leur poste et à assurer les enseignements-apprentissages’’ dès la semaine prochaine. Aussi, il a dit toute sa disponibilité à les accompagner dans ces moments difficiles. ‘’Il ne nous reste que quelques mois. On démarre les cours le 2 juin et les examens le 27 juillet pour se terminer dans la première quinzaine du mois d’août. Alors, nous sommes de tout cœur avec vous’’, a déclaré M. Diassé. Dans l’académie de Thiès, la reprise des cours concerne 106 720 élèves des classes d’examen (CM2, 3e et terminale). Au plan régional, les autorités ont décidé de convoyer les enseignants à l’intérieur des départements via des bus.