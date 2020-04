Quelques semaines après la promesse du président de l’Uefa, Aleksander Ceferin, de trouver une solution pour attribuer le titre à Liverpool de Sadio Mané, en cas d’arrêt définitif de la Premier League, le Comité exécutif de l’instance dirigeante du ballon rond européen a fait une recommandation. A ses associations membres, il exhorte à mener à terme leurs compétitions nationales.

Plongé dans l’incertitude depuis l’arrêt des championnats à cause de la crise sanitaire due au coronavirus, le football européen peut entrevoir le futur avec moins de perplexité. L’Union des associations européennes de football (Uefa) a donné des directives à ses 55 membres, quant à la posture à tenir pour l’après-pandémie.

Lors d’une réunion par visioconférence, hier, le Comité exécutif de l’instance dirigeante du ballon rond européen a préconisé de mener jusqu’à leur terme les différents championnats nationaux. ‘’Le scénario idéal, si la pandémie le permet, est de terminer les compétitions nationales actuellement suspendues, permettant aux clubs de se qualifier pour les compétitions UEFA sur la base du mérite sportif dans leur format d'origine’’, a indiqué un communiqué publié sur le site officiel de l’Uefa. Ainsi, des équipes comme Liverpool de Sadio Mané peuvent retrouver le sourire, à la suite de la demande du président Aleksander Ceferin et ses collaborateurs.

Cette suggestion va dans le sens de la promesse faite aux Reds par le patron de l’Uefa, il y a quelques semaines. ‘’Je ne vois pas comment Liverpool pourrait être laissé sans titre. Si la Premier League reprend, Liverpool va assurément être champion. Théoriquement, ce n’est pas encore fini, mais ils sont sur le point de le faire. Alors, si jamais le jeu ne reprend pas, nous devons trouver un moyen de fixer les résultats, d’attribuer des titres de champion. Et encore une fois, je n’imagine pas un scénario dans lequel le champion d’Angleterre ne serait pas Liverpool’’.

Liverpool (1er, 82 pts) était bien parti pour reconquérir le titre de champion d’Angleterre, trente ans après son 18e sacre en 1990. Les hommes de Jorgen Klopp ont dominé la Premier League de la tête et des épaules, avec 25 points d’avance sur leur dauphin Manchester City (2e, 57 pts). Mais la pandémie prenant progressivement de l’ampleur en Europe a contraint les dirigeants anglais à suspendre le championnat qui entamait sa 29e journée.

Après un mois et demi d’arrêt et le nombre de malades et de décès (134 638 cas confirmés pour 18 738 morts) du fait de la Covid-19 grandissant au Royaume-Uni, la crainte avait commencé à s’installer du côté de la Mersey, quant à la possibilité de voir le titre échapper à leur club, du fait d’un arrêt définitif de la compétition.

D’ailleurs, à ce propos, l’international sénégalais préfère mettre en avant la santé des populations que le titre. ‘’Vu la situation, peu importe ce qu’il arrive, je comprendrais. Ça été difficile pour Liverpool, mais ça l’est encore plus pour des millions de personnes partout dans le monde. Des gens ont perdu des membres de leurs familles et c’est la situation la plus difficile à gérer. Mais bien sûr que c’est mon rêve de gagner. Si ça n’arrive pas, je l’accepterai, ça fait partie de la vie. On espérera pouvoir gagner l’an prochain’’, avait déclaré Sadio Mané (11 buts marqués et 6 passes décisives en championnat), en début avril.

‘’Mérite sportif’’

Néanmoins, l’Uefa se veut prudente, compte tenu de la situation actuelle de la pandémie et demande à chaque association membre d’adapter son plan selon la réalité qui prévaut au niveau local. Pour l’instance dirigeante du football européen, ‘’la santé des joueurs, des spectateurs et de tous les acteurs du football ainsi que du grand public doit rester la principale préoccupation, à l'heure actuelle’’. ‘’Tout en faisant de leur mieux pour terminer les compétitions nationales, les associations et/ou ligues nationales peuvent avoir des raisons légitimes de mettre fin prématurément à leurs compétitions nationales’’.

Par ailleurs, pour accompagner les clubs européens, l’Uefa a décidé de leur verser dès maintenant des paiements prévus pour l’année prochaine. A propos de la qualification des équipes aux compétitions européennes des clubs pour la prochaine saison, elle a décidé de mettre en avant le critère du ‘’mérite sportif’’, en cas de non achèvement des championnats. ‘’L’Uefa demandera à la ligue nationale concernée de désigner les clubs qui participeront aux coupes d’Europe de la saison 2020-2021, en se basant sur le mérite sportif provenant de la saison 2019-2020’’. Toutefois, elle se réserve le ‘’droit de refuser ou d'évaluer l'admission d'un club’’.

LOUIS GEORGES DIATTA