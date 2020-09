Avec le retour, en vue des travaux, du Comité de pilotage du dialogue national, l’Initiative PenserAgir invite les participants à surmonter leurs divergences pour l’intérêt supérieur de la nation.

La reprise du dialogue politique a déjà commencé à raviver quelques controverses sur le statut du chef de l’opposition, le report ou non des élections locales, le bulletin unique, etc. C’est pourquoi l’initiative PenserAgir appelle à relever, au dialogue national, deux grands défis : ‘’Démontrer notre capacité à assumer nos divergences dans le cadre d’une démocratie apaisée’’, et confirmer ‘’notre capacité à concevoir que le débat, notamment politique, âpre et contradictoire, n'est pas incompatible avec le dialogue pour identifier les points de consensus autour des règles du jeu démocratique ainsi que les questions majeures qui transcendent les intérêts particuliers des différents acteurs’’.

La réussite de cette entreprise devrait permettre de ‘’réaliser des convergences dynamiques, expression de notre quête inclusive du bien-être des populations’’.

Mais aussi, précise le document, une confiance durable et renouvelée, socle du mécanisme démocratique ponctué par des débats d’idées, de projets et programmes, en lieu et place de confrontations systématiques entre majorité et minorité.

L’initiative PenserAgir voit également à travers le dialogue national la puissance politique d'intervention du Sénégal dans un contexte de mondialisation marqué par la percée du terrorisme, la révolution de l’intelligence artificielle, les changements climatiques, l’exigence de plus d’égalité et de justice, la tension vers une démocratie adaptée, etc. A l’heure de répondre aux défis posés par la pandémie du coronavirus, une crise sanitaire et économique sans précédent dans l’histoire de l’humanité, ces concertations ‘’dictent absolument la nécessité de convergences minimales, mais fortes et bénéfiques pour notre peuple’’.

‘’Etape décisive’’

Car, aux yeux des animateurs, la démocratie est le système politique le plus couru des temps modernes. Mais elle n’en est pas pour autant parfaite, au point qu’il faut toujours chercher à l’améliorer. Une option à laquelle appelle l’initiative PenserAgir, par le biais de la reprise prochaine du dialogue national. Consciente que, de nos jours, ‘’l’exercice démocratique représentatif ne suffit plus pour garantir les conditions d’une gouvernance apaisée des nations, y compris dans les pays dits de démocratie avancée’’, l’initiative veut convaincre qu’avec le dialogue national, le pays s’achemine ‘’vers une étape décisive dans cet exercice démocratique de très haute portée politique’’.

En pause forcée depuis le début de la propagation du coronavirus au Sénégal en mars dernier, le dialogue national, lancé par le président de la République, à la veille de sa réélection en 2019, devrait bientôt reprendre ses sessions, à l’instar de la frange politique, Macky Sall déclarant attendre les résultats des travaux du Comité de pilotage dans des délais précis, afin d’en tirer les conclusions pour le pays. Et selon le texte signé du coordinateur El Hadj Hamidou Kassé, ce dialogue est une option pour ‘’prolonger l’exercice d’une démocratie représentative qui n’a plus aucun secret pour notre pays, par la mise en place de mécanismes permanents de concertation, de consultation, de dialogue avec toutes les forces vives de la nation, marque la manifestation de la volonté de notre leadership politique et social d’expérimenter un modèle innovant de gouvernance’’.

L’initiative PenserAgir regroupe un ensemble d’intellectuels, leaders syndicaux, cadres, entrepreneurs, femmes et hommes de culture, militants politiques et de la société civile, animés par la conviction que l’essentiel de la politique, ce sont les aspirations populaires à la justice, au bien-être, à l’emploi, à la santé, à la culture, à l’éducation et à la formation, à la paix et à la sécurité. Parmi eux, il y a Abdou Fall, Cheikh Diop, El Cantara Sarr, Seynabou Pouye, Ibrahima Dia, Tidiane Kounta, Alassane Diallo, Pr. Oumar Faye, Abdourahmane Wade.

Lamine Diouf