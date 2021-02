Respirateurs artificiels

Le décès d’une Sage-femme nommée Fama Mbaye n’a pas laissé indiffèrent Guys Marius Sagna. Sur sa page Facebook, le leader de Frapp/France Dégage s’est prononcé sur ce drame. « Elle est tombée malade. Elle avait besoin d’un lit d’urgence, avec un système d’oxygénation, il n’y en avait pas de disponible à Thiès où elle était. Ils ont appelé les hôpitaux de Dakar. Il n’y en avait pas de disponible. Il y en avait un de disponible à Touba, elle y est décédée », écrit Guys Marius Sagna.

Avant d’ajouter : « chers concitoyens, voilà le dénuement dans lequel nos soldats de la santé travaillent. Les mains nues ». Ce constat a servi de prétexte au leader de Frapp, encore une fois, d’attaquer les gouvernants. « Dans un pays où le personnel soignant meurt par manque de matériel, où les citoyens sont régulièrement évacués pour des soins sanitaires, et où le ministère de la Santé et de l’Action sociale est sur les réseaux sociaux avec des collectes quotidiennes, pour venir en aide à nos citoyens, ériger des institutions inutiles et couteuses et laisser les politiciens s’enrichir sur le dos du trésor public, sont des crimes », s’indigne Guys Marius Sagna.

Une occasion de demander une fois encore la suppression des ‘’institution inutiles et budgétivores et d’utiliser leur budget pour avoir des masques et des gants en nombre suffisant pour le personnel soignant et les populations ; avoir du matériel suffisant dans nos structures de santé ; renforcer et motiver le personnel soignant ; s’occuper des autres maladies’’.