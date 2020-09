A Kaolack, les premières tendances des résultats du Baccalauréat 2020 sont bonnes. Dans ce contexte de Covid-19 où il a été difficile de finir les programmes, les résultats sont jugés acceptables.

Cette année, les premiers résultats du Baccalauréat sont bons à Kaolack. Les présidents des jurys sont agréablement surpris. Au centre du lycée Valdiodio Ndiaye, le président du jury 997, Jimmy Gbaya, a délibéré hier à 10 h et proclamé les résultats en direct à la radio Al Fayda. Une radio généraliste choisie par les autorités académiques. Le jury regroupe 500 candidats en série S2. Malgré 9 absences notées, 121 ont été déclarés admis d’office. Il y a eu une mention ‘’Très Bien’’, 7 mentions ‘’Bien’’, 25 mentions ‘’Assez Bien’’ et 145 admissibles.

Monsieur Gbaya de souligner que le taux de réussite est de 54 %. Malgré le fait que les candidats se soient rués au centre, il a annoncé que l’affichage des résultats ne pourra se faire que tard le soir ou aujourd’hui. Outre les radios communautaires, la proclamation des résultats s’est faite aussi par messagerie.

Concernant le second tour, Jimmy Gbaya demande aux élèves admissibles de rester prudents. ‘’Il faudra que les élèves fassent de bons choix pour le second tour. J’attire l’attention des élèves de faire un bon choix, puisqu’il s’agit de série S avec deux matières dominantes (mathématiques, physique-chimie et SVT) et une non dominante. Là, ils peuvent choisir le français, la philosophie et l’histoire-géographie)’’, a-t-il déclaré, avant de féliciter Abdou Rahmane du lycée Valdiodio Ndiaye qui a eu la mention ‘’Très Bien’’.

Il a aussi salué l’engagement du personnel enseignant qui s’est mobilisé et relevé le défi, cette année, dans un contexte difficile. ‘’Au Sénégal, nous ne pouvons pas rester une année sans Baccalauréat. Ce n’était pas facile. Le Bac s’est tenu. C’était un combat et c’est réussi ; nous y sommes à la fin’’, s’est-il félicité.

Au centre Abdou Hamid Kâne, sur un total de 269 candidats, 46 sont sortis d’office, 95 admis au second tour. Le président du jury 988, Mamadou Lamine Keita, juge les résultats acceptables. ‘’Cela nous surprend agréablement, en attendant le second tour’’, a-t-il déclaré. Au lycée mixte Nguane Saër, le président du jury 968, Abdoulaye Sarr, a annoncé les résultats de la série L’1. Il y a eu 9 admis d’office et 19 admissibles. Dans la série L2, il y a eu 35 admis d’office et 76 admissibles.

AIDA DIENE