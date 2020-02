L'opération ‘’Sam Suñu Karangue 1’’ a été fructueuse. Elle a permis le démantèlement d’une redoutable bande de cambrioleurs, l’arrestation du cerveau de nombreux braquages, entre autres faits d’armes. ‘’Sam Suñu Karangue 2’’ a été lancée vendredi. Les opérations vont durer, cette fois-ci, deux mois, avec les mêmes objectifs.

Exit ‘’Sam Suñu Karangue 1’’, place à ‘’Sam Suñu Karangue 2’’. La deuxième phase a été officiellement lancée, ce vendredi, par le commissaire divisionnaire Mamadou Boubacar Ly, Directeur adjoint de la Sécurité publique. ‘’Sur instruction du ministre de l’Intérieur, le directeur général de la Police nationale et du directeur de la Sécurité publique, je déclare officiellement lancée la phase 2, ce samedi 22 février. Elle va durer jusqu’au 21 avril 2020, pour maintenir le dispositif et poursuivre l’occupation permanente du terrain sur toute l’étendue des communes de Touba et de Mbacké’’. Il n’a pas manqué de se féliciter de la maitrise de la situation sécuritaire à Touba et environs. Une accalmie est notée depuis quelque temps dans la région.

A sa suite, le commissaire divisionnaire Bassirou Sarr du commissariat de Ndianatoul Mahwa, a fait le point sur l’opération ‘’Sam Suñu Karangue 1’’. Les faits notables ont été le démantèlement de la redoutable bande des 6 personnes qui s'étaient spécialisées dans le vol de téléphones portables et de téléviseurs à écran plat. Et de l’arrestation de Modou Awa Balla Seck, présenté comme étant le cerveau de la bande qui avait attaqué la station ex-Elton et celle de Ndiouroul, les 12 et 13 décembre 2019. Le bandit est aussi soupçonné d’être l'auteur d'un vol de véhicule, le 12 octobre dernier. Les policiers ont aussi saisi 4,400 t de riz impropre à la consommation, mis en fourrière 224 véhicules et immobilisé 616 motos.

Au total, ‘’1 039 personnes ont été interpellées’’, renseigne le commissaire Sarr. Parmi elles, 741 l’ont été pour vérification d'identité, 18 pour usage, offre et détention de chanvre indien, 22 pour vagabondage, 92 pour ivresse publique manifeste, 28 pour usage de produits cellulosiques, 14 pour flagrants délits de vol, 16 pour jeux de hasard, 42 pour nécessité d'enquête, 12 pour conduite sans permis, 1 pour vol avec violence, 2 pour entrave à une action de la police, 3 pour tentative de vol avec violence, 1 pour tentative de viol, 1 pour filouterie de transport, 1 pour délit de fuite, 1 pour recel, 6 pour coups et blessures volontaires, 2 pour mise en danger de la vie d'autrui, 1 pour détention d'arme blanche, 1 pour destruction de biens appartenant à autrui, 1 pour non inscription au fichier sanitaire, 1 pour escroquerie, 1 pour vol de bétail, 1 pour abandon de véhicule à un tiers non détenteur de permis de conduire, 1 pour viol sur une déficiente mentale, 1 pour rébellion, 5 pour outrage à agents dans l'exercice de leurs fonctions, 12 pour rixes sur la voie publique, etc.

Durant cette opération, 9,365 kilos de drogue ont été saisis, plus 52 cornets et 6 joints ; 8 moutons volés ont été retrouvés.

‘’Sam Suñu Karange 1’’ visait à freiner, voire mettre un terme au grand banditisme qui a fini par indisposer Touba, ville particulièrement ciblée par les bandits. Ainsi, les forces de l’ordre ont réussi à faire changer la peur de camp. Car, présentement, elles mènent la vie dure aux malfrats. Pour les besoins de cette opération, 186 agents ont été mobilisés dont 30 en provenance du GMI (Groupement mobile d’intervention). Le reste provient des commissariats de la zone. La police a effectué, durant ce mois, 18 sorties, 8 patrouilles dont 2 à Mbacké et 16 check-points installés dont 2 à Mbacké.

BOUCAR ALIOU DIALLO (DIOURBEL)