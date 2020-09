Les académies de Matam et de Dakar se disputent les meilleurs résultats au Baccalauréat, cette année. La première citée a obtenu le taux de réussite le plus élevé, avec un pourcentage de 61,05 %, suivie de l’académie de Dakar, 51,52 %, qui a eu, à son tour, plus de mentions, avec au total 1 183 mentions sur les 5 955 au niveau national.

La pandémie de Covid-19 n’a pas empêché la bonne tenue des examens du Baccalauréat au Sénégal. Et les résultats de l’Office du Baccalauréat montrent que le total des admis est de 72 041, soit un taux global de réussite de 48,23 %, sur un effectif de 155 109 candidats, dont 78 829 filles présentes et 70 555 garçons présents. Même si les filles ont été plus représentatives, elles ont eu le pourcentage le plus faible des candidats qui ont décroché leur premier diplôme universitaire cette année.

En effet, 46,55 % des filles ont obtenu leur Bac, contre 50,10 % des garçons. Parmi ces admis, les candidats officiels sont au nombre de 65 890, soit 53,32 %, et ceux individuels 6 151, soit 23,83 % de taux de réussite. D’après un document de l’Office du Baccalauréat transmis hier à ‘’EnQuête’’, Matam a le taux de réussite le plus important, avec un pourcentage de 61,05 %, suivie de l’académie de Dakar 51,52 % et de Louga 51,40 %.

Les résultats désagrégés par académie et selon le type d'établissement montrent aussi que le public a enregistré un taux de réussite de 60,01 %, le ‘’privé confessionnel’’ de 84,87 % et le privé laïc un taux de 38,09 %. Le pourcentage des individuels encadrés qui ont eu leur diplôme est de 28,92 % et celui des candidats individuels non encadrés de 19,94 %.

Cependant, concernant les mentions, la même source révèle que l’académie de Dakar a capitalisé le nombre le plus élevé au niveau national, avec 1 183 mentions, suivi de l’académie de Pikine-Guédiawaye et celle de Thiès qui ont eu respectivement 1 053 et 1 021 mentions.

Il convient de noter aussi que pour cette année, les garçons ont eu plus de mentions que les filles. On dénombre 3 191 mentions pour les garçons contre 2 764 pour les filles. Le document fait ressortir un nombre total de mentions de 5 955 sur l’ensemble du territoire, dont 84 mentions ‘’Très Bien’’, 779 ‘’Bien’’ et 5 092 mentions ‘’Assez Bien’’.

Les résultats désagrégés par filière, les filières sciences et techniques (S&T) ont eu un taux global de réussite de 53,87 %, dont 97,22 % admis pour la série S1 ; 100,00 % en S1A ; 52,63 % en S2 ; 62,93 % en S2A ; 91,43 % pour la série S3. Par rapport à la série S4, 66,67 % des candidats ont réussi leur Bac cette année. En S5, on dénombre 60,00 % d’admis ; en T1, 69,96 % et en T2 un pourcentage de 59,78 %.

Pour ce qui des filières littéraires, elles ont un taux global de réussite de 46,75 %. La série L'1 a un pourcentage de 45,88 %. En L1A, au total 93,33 % des candidats ont décroché leur premier diplôme universitaire ; en série L1B 100,00 % ; en L2 47,26 % ; LA 69,11 % et L-AR 44,70 %. Le taux global de réussite du franco-arabe est estimé à 68,03 % dont 69,11 % pour les candidats en LA ; 100,00 % en S1A et 52,63 % pour la série S2A. Les filières arabes elles ont eu un pourcentage de 44,70 % et celle tertiaire de 61,55 %.