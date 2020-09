Le directeur de l’Office du baccalauréat, Socé Ndiaye, joint par ‘’EnQuête’’, informe qu’à l’issue de la session d’août, il y a un bond de 11 points noté cette année par rapport à la précédente. Et il y a plus d’admis que d’admises.

Les résultats définitifs du Baccalauréat 2020 sont de 48,22 % d’admis. Le directeur de l’Office du Baccalauréat, Socé Ndiaye, joint par ‘’EnQuête’’ indique que ‘’ces résultats sont meilleurs que ceux de l’année dernière qui étaient de moins de 38 %’’.

‘’Cette année, on est à 48,22 %, c’est-à-dire 11 points de pourcentage d’écart. C’est un bond qualitatif’’, déclare-t-il. Il estime que la ‘’Covid-19 a fait changer les paradigmes. Les potaches étaient chez eux, concentrés et obligés de travailler. Je pense que cela les a responsabilisés. Ils se sont investis eux-mêmes. Ils ont gagné en autonomie, puisqu’un examen c’est l’autonomie. Quand on part en examen sans autonomie, soit on se fait prendre, soit on ne réussit pas du tout. C’est un facteur très déterminant’’, analyse Socé Ndiaye.

Selon lui, il y a d’autres facteurs déterminants et qui sont liés à la Covid-19. ‘’Lorsque les élèves ont dû rester chez eux, ils ont reçu beaucoup de documentations, sachant que par le passé, l’élève était obligé d’en acheter ou d’en emprunter. Les gens ont donné sans même que les élèves ne demandent, cette fois-ci.

‘’Les garçons ont mieux réussi que les filles’’

Dans ce cas, dit-il, ‘’l’élève apprend, il n’est plus enseigné’’. Le directeur de l’Office du Bac trouve que cet aspect est extrêmement important. Il pense d’ailleurs ‘’que c’est quelque chose que les élèves et les parents vont capitaliser’’. L’autre aspect, dit-il, est que dans les salles de classe, il n’y avait pas beaucoup d’élèves ; le taux d’encadrement était bien meilleur. Les élèves qui se noyaient dans la masse ont pu émerger, parce que tout simplement, ils ont fait l’objet de plus d’attention que par le passé’’.

De plus, les élèves, argumente-t-il, ont eu beaucoup plus de temps. Tout cela, à son avis, est important et déterminant. Il est d’avis que tout ce qui a été fait durant la Covid-19 a eu ses effets, dont l’enseignement à distance.

Lors de cette première session de 2020, les filles étaient beaucoup plus nombreuses. Elles représentaient 52 % des inscrits ; 54 % d’entre elles ont passé les épreuves. Après l’examen, elles sont à 52 % d’admises, toutes séries confondues. Mais il y a plus de candidats ayant réussi au Baccalauréat que de candidates.

AIDA DIENE