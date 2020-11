L’apaisement du climat social dans le secteur de l’éducation fait partie des intrants majeurs dans l’atteinte des défis de l’heure qui interpellent tout acteur éducatif.

L’espace scolaire est marqué, ces dernières années, par un climat délétère entre les différents acteurs qui le partagent. Cette situation gangrène l’atmosphère de travail et constitue une entrave à l’atteinte des objectifs fixés par les gouvernants en matière d’éducation. Un constat fait par les Professeurs d’Anglais regroupés au sein de l’ATES (Association of Teachers of English in Sénégal). Ainsi, elle a tenu la 7ème édition de son séminaire national sur le thème : « Restaurer la confiance entre apprenant et enseignant ». Pour le Président Abdou Niane, le choix n’est pas fortuit, puisque ce thème a deux visées. « D’abord, la première visée, c’est qu’il faut qu’il y ait une relation de confiance entre l’élève et son enseignant. S’il n’y a pas cette relation de confiance, il ne peut pas y avoir d’enseignement-apprentissage », indique-t-il. Et pour que les objectifs soient atteints dans l’espace scolaire, il faut obligatoirement cette relation.

« Confiance en soi d’abord pour l’enseignant et confiance en soi pour l’élève. Ensuite, créer un climat de dialogue, un environnement propice pour dispenser un cours ou une discipline », poursuit M. Niane. Selon qui « le séminaire national a aussi une autre visée. C’est une activité qui nous permet d’atteindre les enseignants qui sont dans les régions. C’est pour cette raison qu’il ne se tient jamais à Dakar. Aujourd’hui, nous avons presque la moitié des participants qui nous vient de l’académie de Thiès. Cela permet à ces professeurs de bénéficier d’une formation. Et là, nous contribuons davantage à la mission régalienne de l’Etat qui doit assurer la formation continue des enseignants. L’Etat ne peut pas tout faire. C’est pour cela que nous sommes une sorte de bras technique pour assister l’Etat du Sénégal dans le cadre de la formation continue des enseignants », explique le Président.

Dans cette même lancée, Abdou Niane interpelle les enseignants de langue anglaise à fournir davantage d’efforts pour rendre plus attrayante leur discipline. « On ne doit pas se voiler la face. Les élèves sont en train de tourner le dos à l’Anglais. Nous en sommes conscients. Et nous devons réfléchir sur comment faire pour que les élèves aiment l’anglais et qu’ils considèrent que c’est une discipline qui est très bénéfique pour eux dans un avenir proche concernant les études supérieures et dans un avenir lointain concernant leur carrière professionnelle », soutient M. Niane. Pour qui, l’Anglais est incontournable aujourd’hui.

‘’Explications psychopédagogiques’’

Même son de cloche pour Papa Baba Diassé, Inspecteur d’Académie de Thiès, venu présider à la cérémonie d’ouverture de ce séminaire national. « Je voudrais les remercier pour le choix porté sur l'académie de Thiès, mais surtout, sur le thème qui a été choisi. C'est important parce que, sans confiance, rien ne peut se faire. Il faut que les enseignants développent chez les apprenants la confiance en soi, l'estime de soi, mais également, l'image de soi. Il faudrait également que les élèves aient confiance en leurs enseignants, pour pouvoir performer et faire des résultats. Comme on l'a dit, la confiance est la base de tout type de relation et je connais les enseignants, à qui je rends hommage, parce que dans un contexte de pandémie ils ont accepté d'aller dans les salles de classe, de prendre en charge les élèves et faire des résultats’’.

Il se félicite de ce qui a été fait cette année. ‘’Il y a des explications psychopédagogiques qui peuvent montrer que si ce climat de confiance règne dans le système éducatif, si cela règne entre les acteurs du système éducatif, ce serait fort intéressant pour non seulement créer un climat d'apaisement dans les établissements, mais créer également un climat de confiance entre les enseignants et les gestionnaires du système éducatif que nous sommes », précise Papa Baba Diassé.

IDRISSA AMINATA NIANG