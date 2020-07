Pour protéger les étudiants de l’université de Thiès (UT) contre le nouveau coronavirus, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales (Crous-T), Cheikh Sall, a mis à leur disposition un lot de 21 000 masques et tout le matériel de protection. Des fiches qui permettent de tracer le trajet des étudiants sont déjà élaborées.

Depuis le 17 mars dernier, la pandémie de la Covid-19, qui se propage dans le monde et au Sénégal, a délogé plus de 6 000 étudiants de tous les campus de l’université de Thiès (UT). Les pensionnaires qui ont quitté l’institution universitaire depuis quatre mois vont la retrouver dès le 1er septembre prochain, selon le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation Cheikh Oumar Hann. Un retour dans un contexte où la Covid-19 a touché toutes les régions du pays.

Cependant, le directeur du Centre régional des œuvres universitaires et sociales de Thiès (Crous-T) donne des garanties et soutient que la priorité, en ce moment, est la protection de tous les étudiants au niveau de tous les campus universitaires. ‘’Tout est fin prêt pour le retour des étudiants dans les différents campus de l’université de Thiès. Toutes les mesures adéquates ont déjà été prises pour bien gérer leur retour. Nous avons actuellement un stock de 21 000 masques. C’est déjà acquis. Nous avons également un stock de thermo-flashs, de savon liquide, du gel alcoolique… En plus de cela, nous avons des plateaux autonomes au niveau de tous les campus et un bon approvisionnement en médicaments dans notre pharmacie. Donc, toutes les mesures sont prises, sur le plan sanitaire, pour faciliter le retour des étudiants’’, rassure Cheikh Sall, au terme d’une visite des chantiers de l’université de Thiès, de l’Ecole polytechnique et de l’hôtel du Rail. Des chantiers dont la livraison est prévue avant la reprise des cours en présentiel.

Système de traçage des étudiants

Dans ce contexte de propagation de la maladie à coronavirus, avec l’explosion des cas communautaires notée un peu partout à travers le pays, le DG du Crous-T et toute l’équipe qui l’accompagne ont décidé de dérouler des stratégies pour que les campus ne deviennent pas des foyers de contagion. A cet effet, des fiches qui permettent de tracer le trajet des étudiants ont été élaborées. Ainsi, avec l’équipe médicale déjà installée, un accent particulier sera mis sur les étudiants qui viennent de Dakar, épicentre de la pandémie.

Pour Cheikh Sall, il faut de la rigueur pour vaincre ce virus, en vue de permettre aux pensionnaires de l’université de Thiès d’étudier dans des conditions optimales et dans un environnement sanitaire sécurisé. ‘’Dakar est le foyer de la maladie. Nous avons une équipe médicale qui est déjà sur place et travaille sur le traçage de tous les étudiants depuis trois mois’’, poursuit-il. De plus, affirme-t-il, sur le plan sanitaire, rien ne sera négligé. Il faut, dit-il, mettre les étudiants dans de bonnes conditions. Qui dit pandémie, dit forcément un système régulier de lavage des mains.

Si, au campus de l’UT et de l’EPT, les étudiants ne se plaignent pas du manque d’eau, à l’hôtel du Rail, c’était tout le contraire. Auparavant, les locataires déclenchaient des grèves sporadiques pour protester contre les pénuries d’eau. Ça sera un mauvais souvenir pour les étudiants. Car les autorités en charge du social ont profité de la pause imposée par la Covid-19 pour régler cette épineuse problématique de l’accès à l’eau à l’hôtel du Rail. Un forage y a déjà été installé. Selon Cheikh Sall, l’installation de cette infrastructure va ‘’atténuer les souffrances des étudiants’’. Ce forage de l’hôtel du Rail, dit-il, va même alimenter la cité Ballabey en eau potable ainsi que la piscine du lieu de résidence des étudiants.

GAUSTIN DIATTA (THIES)