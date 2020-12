La sortie de retraités fustigeant la gestion de l’actuel PCA de l’Ipres, Mamadou Racine Sy, n’est pas du goût du Groupe de veille et d’alerte des associations de retraités affiliés à cette institution. Avant-hier, lors d’un point de presse, le président de cette structure a déclaré que M. Sy est le meilleur des PCA.

Mamadou Dia Fall argue que c’est grâce à lui que les retraités se sont rapprochés de l’Ipres. Monsieur Sy a sillonné toutes les régions du Sénégal et cela plus d’une fois, pour apporter un message de paix et de réconciliation aux allocataires, avec un appui financier conséquent aux hôpitaux et aux districts de santé.

‘’Les activistes qui réclament le départ de M. Sy à la tête du Conseil d’administration, doivent prendre leur mal en patience, car 95 % des allocataires sont avec lui et ils veulent son accompagnement. Nous disons haut et fort que nous voulons le garder avec nous.

Ils demandent l’augmentation de la valeur du point à cent francs. Je leur rappelle qu’à l’Ipres, il y a deux valeurs de points, à savoir le régime général (RG) et le régime complémentaire (RC). Il faut qu’ils sachent que l’augmentation d’une pension a une procédure à suivre’’, a expliqué M. Fall.