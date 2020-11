D’après emedia.sn, le président de la République a signé un décret, en application de l’alinéa 3 de l’article L.69 de la loi n°97-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail, relevant l’âge de la retraite de 60 à 65 ans des médecins, pharmaciens, chirurgiens-dentistes et docteurs-vétérinaires.

Les ministres des Finances et du Budget, de la Fonction publique et du Renouveau du service public, des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret transmis au ministre du Travail hier.