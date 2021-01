L’année 2020 a été très secouée, pour le monde sportif sénégalais, qui a subi de plein fouet les effets de la pandémie de la Covid-19, avec la suspension des compétitions locales, continentales et mondiales. Par moments, les amateurs de sport ont pu savourer le succès de certaines disciplines sportives comme le foot et le judo, entre autres. Mais la douleur a aussi mis sur la touche l’extase, avec le décès d’illustres hommes. Qu’ils reposent en paix !

De mémoire, jamais les enceintes sportives sénégalaises ne sont restées aussi longtemps désertes. Sinon pour une indisponibilité, comme c’est le cas de Demba Diop, depuis 2017, et autres. Jamais les sportifs ne sont restés inactifs pour une si longue durée, sans qu’aucune cause de blessure ou de suspension ne l’ait justifié. 2020 aura été une année quasi nulle pour le monde sportif sénégalais. Le sport, dans son ensemble, est resté confiné à cause de la pandémie de la Covid-19. Le 2 mars 2020, le pays a enregistré son premier cas de coronavirus. Le virus continue de se propager et le président de la République a pris des mesures restrictives pour limiter sa propagation, le 14 mars dernier. Parmi ces interdictions, il y a les rassemblements dans les lieux publics, pendant un mois.

Le monde sportif, avec en tête de file le ministre des Sports, a répondu favorablement à l’appel du chef de l’Etat. ‘’Les sportifs peuvent donner l’exemple pour accompagner les autorités sanitaires et l’Etat du Sénégal dans cette lutte contre la pandémie de la Covid-19. Je n’ai pas de doute, vu le sens de responsabilités des dirigeants sportifs, l’engagement et le patriotisme des sportifs, que nous serons les premiers à respecter ces directives’’, avait déclaré à l’époque Matar Ba.

Après plus de neuf mois d’attente, la situation est restée en l’état. Peu à peu, l’espoir était revenu, surtout avec la levée progressive des mesures de restriction et la baisse considérable des cas positifs de Covid-19. Les différentes fédérations sportives avaient commencé à élaborer des plans de reprise des compétitions, en janvier 2021 pour la plupart. Cependant, contre toute attente, le virus a repris du terrain en début décembre. Le nouveau ministre de l’Intérieur, Antoine Félix Diome, sort un communiqué rappelant les mesures restrictives prévues par les arrêtés n°024066 et n°024068 du 5 octobre 2020, dont l’interdiction des rassemblements dans les ‘’terrains de sport’’.

Mais cette piqûre de rappel n’est pas bien reçue chez les acteurs du sport. Le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, a été le premier à réagir pour fustiger cette décision qui, à son avis, signerait ‘’un arrêt de mort du sport sénégalais’’. Heureusement, le ministre des Sports a fait une sortie pour rassurer les dirigeants sportifs.

Même le Navetane a subi la loi de la pandémie. Le championnat populaire qui drainait les jeunes durant la période des vacances scolaires, n’a pas pu se tenir. Les dirigeants ont orienté leurs activités dans d’autres secteurs différents du football. C’est ainsi que les différentes associations sportives et culturelles (ASC) se sont engagées dans la lutte contre la propagation du virus, en tenant des séances de sensibilisation, de distribution de gel hydro-alcoolique, de masques, de savon, entres autres. L’Organisme national de coordination des activités de vacances (Oncav) s’était engagé aux côtés du ministère de l’Environnement et du Développement durable pour une meilleure implication dans la préservation de l’environnement.

De ce fait, l’Oncav avait signé, au mois de septembre dernier, un protocole de collaboration avec la Direction des eaux et forêts, chasses et de la conservation des sols (DEFCCS). L’instance dirigeante du mouvement Navetane se positionne comme un acteur majeur du PSE vert, qui est le Plan de reforestation durable du territoire national initié par l’Etat du Sénégal.

Les compétitions internationales parquées

Ce ne sont pas seulement les activités sportives locales qui ont été affectées par la pandémie. Les compétitions internationales aussi ont subi de plein fouet les effets de la crise sanitaire. Obligeant, de ce fait, les équipes nationales du Sénégal dans les différentes disciplines à entrer en hibernation. Plusieurs rendez-vous continentaux du football africain ont été annulés ou suspendus.

Il en est ainsi des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2021, qui devaient se jouer en fin mars 2020 et qui ont été annulées en raison de la propagation du virus sur le continent. La sélection du Sénégal, qui avait déjà remporté ses deux premiers matches contre la République du Congo et l’Eswatini, n’a pu jouer sa double confrontation face à la Guinée-Bissau.

Initialement prévu du 4 au 25 avril 2021 au Cameroun, le Championnat d’Afrique des nations 2020 n’a pas résisté au dictat du coronavirus. La Confédération africaine de football a été obligée de surseoir à la tenue de ce tournoi qui concerne exclusivement les joueurs évoluant dans leur championnat local.

Le Comité international olympique (CIO) a aussi fait les frais de la crise liée à la Covid-19, malgré ses tentatives de résistance. Il a fallu maintes sollicitations pour que son président, Thomas Bach, et ses collaborateurs acceptent de reporter les Jeux olympiques de Tokyo-2020 d’un an, du 23 juillet au 8 août 2021.

Après les JO-2020, le coronavirus a encore chamboulé une autre organisation du CIO. Il s’agit des Jeux olympiques de la jeunesse de Dakar-2022 qui ont été reportés de quatre ans, en 2026, initialement programmées du 22 octobre au 9 novembre 2022.

Lions du foot, Mbagnick Ndiaye, Me Senghor, une lueur dans la grisaille

La saison sportive 2020 n’a pas été totalement morte. Des sportifs et dirigeants ont pu tirer leur épingle du jeu et briller de mille feux dans cette grisaille du sport sénégalais. C’est le cas de l’équipe nationale de football qui a décroché son ticket qualificatif à la prochaine Coupe d’Afrique des nations, Cameroun-2022. Après avoir été annulée en mars 2020, les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Can ont été programmées en novembre dernier. Le Sénégal, opposé à la Guinée-Bissau, a remporté la première manche sur le score de 2-0, au stade Lat Dior de Thiès. Les hommes d’Aliou Cissé ont achevé le job lors de la manche retour à Bissau. Le Sénégal est devenu la première nation qualifiée à la Can, Cameroun-2021. Les Lions ont validé leur ticket pour une 16e participation, grâce à Sadio Mané qui a donné la victoire (0-1) à ses coéquipiers en inscrivant l’unique but de la rencontre.

Un autre Lion s’est illustré durant l’année 2020. Il s’agit de Mbagnick Ndiaye, en judo, dans la catégorie des +100 kg. Champion d’Afrique sortant (vainqueur en 2019 au Cap, Afrique du Sud), le jeune judoka sénégalais (24 ans) a défendu avec succès son titre à la 41e édition du championnat d’Afrique de judo, à Antananarivo, à Madagascar. En plus de l’or de Mbagnick, le Sénégal a remporté une médaille de bronze avec Monica Sagna chez les +78 kg. Ce titre continental permet à Mbagnick Ndiaye de récolter 700 points. Ce qui est une bonne option en direction de la qualification aux Jeux olympiques de Tokyo. Pour obtenir sa qualification aux JO, un judoka doit faire partie des 22 premiers de sa catégorie de poids.

Les Sénégalais se sont fait remarquer aussi en dehors des aires de jeu et des tatamis. Il faut un début à tout, il faut également une première à tout. C’est ce qu’a matérialisé le président de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Augustin Senghor, en portant sa candidature à la présidence de la Confédération africaine de football (Caf). Pour la première fois depuis sa création il y a 63 ans (le 8 février 1957, à Khartoum, Soudan), un Sénégalais se présenter pour le fauteuil de président de la Caf. Depuis la suspension du président sortant Ahmad Ahmad de toutes activités liées au football, il ne reste plus que quatre candidats dans la course. Augustin Senghor aura en face de lui deux autres prétendants ressortissants de l’Afrique de l’Ouest, que sont Jacques Anouma, ancien Président de la Fédération ivoirienne de football, et Ahmed Yahya, Président de la Fédération mauritanienne de football. Le dernier candidat est le Sud-Africain Patrice Motsepe, Président des Mamelodi Sundowns, club sud-africain. La liste définitive sera publiée le 12 janvier prochain, à deux mois de l’Assemblée générale de la Caf prévue le 12 mars 2021.

Pape Diouf, Abdoulaye Sèye Moreau, Pape Bouba Diop, partis à jamais

L’année 2020 n’a pas été marquée seulement par l’arrêt des activités sportives du fait de la pandémie de la Covid-19. Le monde sportif sénégalais a traversé également des épreuves douloureuses, avec le rappel à Dieu d’éminentes personnalités. D’ailleurs, c’est dans ce cercle que le coronavirus a fait sa première victime au Sénégal, en emportant dans sa course dévastatrice Pape Diouf.

L’ancien président de l’Olympique de Marseille (2005-2009) qui séjournait dans la capitale sénégalaise, a chopé le virus qui a pris le dessus sur lui, le mardi 31 mars 2020, à 68 ans.

Le basketball sénégalais a aussi perdu une de ses icônes, d’Abdoulaye Sèye Moreau, décédé le 27 juin dernier. Le défunt, âgé de 81 ans, avait dédié sa vie à la balle orange. Il a, en effet, porté toutes les casquettes, en devenant successivement joueur, arbitre et dirigeant. Sa constance et sa fidélité envers le basket ont poussé les membres de l’instance mondiale dirigeante de cette discipline à le nommer, en 2010, membre d’honneur de son organisation. Il a présidé aux destinées de l’Association des fédérations africaines de basket (Afaba) devenue (Fiba-Afrique) entre 1993 et 1998, avant d’être porté à la tête de la Fiba-monde, de 1998 à 2006.

Les Sénégalais ont aussi pleuré Pape Bouba Diop : le grand héros de 2002. Le dimanche 29 novembre 2020 est et restera une journée noire pour le peuple sénégalais à qui la mort a arraché l’un de ses dignes fils, à seulement 42 ans. Pape Bouba Diop, auteur de l’unique but lors du match d’ouverture de la Coupe du monde 2002, a marqué à jamais l’histoire du football sénégalais (premier buteur sénégalais à une phase finale de Mondial pour la première victoire des Lions). L’image restera à jamais gravée dans l’esprit des Sénégalais, mais aussi du monde du football. Le Sénégal, petit poucet de la 17e édition du Mondial en Corée du Sud/Japon, s’est imposé face à la France, championne du monde et championne d’Europe en titre. Ses hauts faits lui ont valu d’être élevé à titre posthume à la dignité de Grand-Officier dans l’ordre national du Lion par le président Macky Sall. Le chef de l’Etat qui a pris la décision de donner son nom au musée du football qui sera érigé au sein du Stade du Sénégal, à Diamniadio.

LOUIS GEORGES DIATTA