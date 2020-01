Le comité d’organisation du grand Gamou annuel de Fass-Diacksao, dans le département de Tivaouane, a relevé, hier, des éléments essentiels à la bonne célébration de la nuit commémorant la naissance du Prophète Mouhamed (PSL) parmi lesquels : l’eau et la santé. Le khalife général des mourides, Serigne Mouhamadoul Mountakha Mbacké, est le parrain officiel de la présente édition.

Le vendredi 7 février, des milliers de fidèles vont converger vers le village de Fass-Diacksao, pour prendre part, le lendemain, au Gamou annuel de la localité. Mais, en attendant le déplacement massif de ces pèlerins au lieu de retraite spirituelle de Mame Maodo Malick Sy, l’heure est aux préparatifs. Hier, le comité régional de développement (CRD) s’est réuni en présence du responsable moral du ''dahira'' de Fass-Diacksao, Serigne Sidy Ahmed Sy Dabakh, pour entériner les besoins exprimés le 16 décembre dernier par le comité départemental de développement (CDD).

Pour la réussite de la Nuit du Prophète, le comité d’organisation dudit événement religieux a mis le curseur sur le volet sanitaire et l’hydraulique.

Ainsi, il demande que trois ambulances soient dépêchées à Fass-Diackasao, les 7 et 8 février prochain. Outre le déploiement de ces ambulances, ledit comité veut une dotation en médicaments pour un montant global de 1,5 million de francs CFA et de mettre en alerte l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane, afin de pouvoir évacuer et prendre en charge, en temps réel, tous les cas d’urgence. Dans cette même logique, Fass-Diacksao, qui polarise plus d’une trentaine de villages, a mis à profit la réunion préparatoire de son Gamou annuel pour solliciter l’affectation d’un assistant-infirmier, d’une sage-femme ainsi que la construction d’une nouvelle maternité.

Fondée en 1904 par Seydi El Malick Sy, cette cité religieuse ne dispose que d’un seul forage construit en 1983, du temps de Mame Abdou. A cet effet, Abdoul Aziz Diop et ses camarades sollicitent la construction d’un autre afin, disent-ils, qu’il n’y ait pas de rupture dans l’approvisionnement en eau potable pendant et après les Gamou.

Aussitôt les besoins réexposés par le préfet de Tivaouane Makane Mbengue, les chefs des services régionaux ont promis de réagir avec promptitude pour trouver des solutions aux nombreuses sollicitations. C’est ainsi que le médecin-chef de la région de Thiès a dit sa volonté d’appuyer Fass-Diacksao en médicaments, pour une somme globale de 700 000 F CFA.

Le Dr Malick Ndiaye renseigne aussi que des postes médicaux avancés (PMA) seront installés pour les besoins du Gamou annuel. Mieux, il révèle travailler à affecter une sage-femme et un assistant-infirmier dans la cité religieuse rendue moderne pour Mame Abdou. Concernant le personnel soignant, il rappelle qu’il va être déployé à Fass-Diacksao, quelques jours avant l’événement.

L’édition 2020 du Gamou de Fass-Diacksao aura un parrain de taille. Il s’agit du khalife général des mourides Serigne Mountakha Mbacké, renseigne Serigne Sidy Ahmed Sy, maître d'œuvre du Gamou annuel.

GAUSTIN DIATTA (THIES)