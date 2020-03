Les Hauts conseillers de la République, avec à leur tête leur présidente Aminata Mbengue Ndiaye, se sont faits les avocats des projets que l’Etat du Sénégal est en train de réaliser pour que la lumière jaillisse dans les campagnes. Ils recevaient le ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé qui a évoqué à cette occasion les enjeux de l’électrification rurale.

‘’Il y a encore plus de 13 000 villages au Sénégal qui n’ont pas encore accès à l’électricité. Nous allons les électrifier. Nous les avons répartis par région. Nous les avons classifiés en fonction des technologies spécifiques qui serviront à les électrifier’’, a indiqué le ministre du Pétrole et des Energies devant Aminata Mbengue Ndiaye et ses collègues du Haut Conseil des collectivités locales et territoriales. Se faisant plus précis, Mouhamadou Makhtar Cissé a ajouté que ‘’certaines de ses collectivités seront directement raccordées au réseau’’, alors que ‘’d’autres, parce que trop éloignées du réseau et relativement peuplées, vont bénéficier de mini-centrales solaires’’. Enfin, un dernier lot pourra ‘’bénéficier de systèmes personnalisés d’électrification par des plaques solaires’’.

Mouhamadou Makhtar Cissé a relevé que ‘’tout le monde veut des lampadaires dans sa localité. C’est légitime. Le programme initial est un programme de 50 000 lampadaires répartis entre les différentes communes urbaines. Le monde rural en demande. Même les communes qui en ont déjà veulent des extensions’’. Mais, indique-t-il, ‘’le Président de la République nous a instruits de finir d’abord ce programme – ce qui est logique – avant d’en envisager un autre. Ce qui veut dire que la vision est top, car il ya deux ans, ce programme était critiqué, mais aujourd’hui –il est devenu très populaire. Le gouvernement l’a conçu et mis en œuvre. Il est aujourd’hui très apprécié’’.

Ces efforts s’inscrivent dans le cadre du Programme d’électrification universel qui a pour but de généraliser l’usage du solaire dans l’éclairage public à travers le pays. D’un coût de 57 milliards de francs CFA, il concerne les 14 régions du Sénégal et va toucher au total 88 communes du pays. Il s’agit d’aider les collectivités locales à diminuer leur facture d’électricité, à mieux assurer l’éclairage public, avec des effets attendus dans plusieurs domaines, y compris dans la sécurité. En compagnie des équipes de l’ANER, de l’entreprise Fonroche Lighting, des autorités administratives et locales, le ministre du Pétrole et des Energies, Mouhamadou Makhtar Cissé, a effectué plusieurs visites sur le terrain pour voir ce que sera le projet d’installation de 50.000 lampadaires solaires au Sénégal.

GASTON COLY