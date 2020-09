Revoilà Charlie Hebdo...

Revoilà CHARLIE HEBDO dans ses entreprises de provocations et d’insultes de l’ISLAM .

En republiant avec morgue, les caricatures insultantes du Sceau des Prophètes qui leur avaient valu une « punition » mémorable qu’on ne leur souhaitait tout de même pas , revoilà Charlie HEBDO dans ses œuvres .

Ce faisant, on se pose la question de savoir : A quoi joue le journal ? On a du mal à comprendre le bien-fondé d’une telle démarche si ce n’est pas de la provocation délibérée envers l’ISLAM. Messieurs de Charlie Hebdo, Personne ne vous a demandé de vous courber et il n’était donc pas nécessaire de le clamer haut et fort avec force renfort de republication de la cause de tous vos malheurs. La tuerie du 07 janvier 2015 dont vous aviez fait l’objet avait été condamnée par toute la planète terre et avait donné lieu à un gigantesque élan de sympathie autour du hashtag #je suis Charlie# et dont le point culminant fut le défilé des personnalités de tous bords autour de François HOLLANDE, dans les rues de Paris.

Tout cela n’aurait donc pas suffi à calmer votre colère ou tout au moins à édulcorer votre peine pour que vous éprouviez encore le besoin d’en rajouter une couche -cinq ans plus tard-avec cette nouvelle provocation inutile et dangereuse. La rediffusion des caricatures du Prophète de l’Islam est une INSULTE aux musulmans du monde entier. Car s’il vous est loisible à Vous les Chrétiens et autres agnostiques de votre genre de vous moquer sans retenue de vos Saints et de gloser d’impertinence sur les amours ancillaires supposées ou réelles de vos prélats et autres dignitaires religieux, chez Nous les Musulmans, la personne du Prophète de l’Islam est SACREE. Et Nul n’a le droit de s’en moquer . Ne serait-ce que pour çà, Vous devez respecter Notre Religion. Pourquoi chercher par cette provocation inutile à réveiller le démon des violences qui, il faut bien en convenir, s’était tout de même assez assoupi ces temps derniers. A quels desseins ?

Dans votre republication des caricatures, vous avez montré votre mépris voire votre haine manifeste de l’Islam . Ce faisant vous apportez de l’eau au moulin des racistes et détracteurs ataviques des Noirs et des Musulmans comme Eric ZEMOUR qui pullulent en France.

Si certains comme le CFCM de France vous traitent par le mépris ou comme moi réagissent par la plume, d’autres très nombreux et tapis dans l’ombre , éructent et bouillent de rage pour vous faire payer votre outrecuidance qui va fatalement réveiller l’Hydre du fanatisme suicidaire qui dormait en eux d’un sommeil relativement gérable.

Au nom de la liberté de blasphémer . Dites Vous ? NON NON Mille fois NON..

Plaise à DIEU que quelques « fous de DIEU » ne vous prennent au mot et décident d’en prendre acte avec leurs modus opérandi que vous connaissez très bien. Il ne sert à rien de remuer les démons de la Haine religieuse en s’attaquant à un symbole de l’ISLAM sous prétexte d’impertinence ou de Liberté d’expression . Mais Messieurs, l’impertinence est un peu comme de la flatulence. A dose homéopathique, l’impertinence déride et dilate la rate tout comme la flatulence dégage l’estomac bloqué.

Mais quand l’overdose est atteinte l’impertinence donne naissance à l’outrecuidance, mère de l’impolitesse et de l’insulte. Tout comme la fréquence de la flatulence indispose, irrite et dénote une pathologie cachée genre colopathie ou constipation chronique qu’il va falloir traiter d’urgence pour en guérir. Quant à la liberté, votre liberté Messieurs comme toute autre liberté, elle s’arrête là où commence celle des autres. Et la liberté des musulmans commence par le RESPECT intégral de leur Prophète MOUHAMMAD (Aley hi Salam) . Dans cette entreprise de rediffusion des caricatures tant honnies, le délit de provocation est manifeste et chagrine tout musulman qui se respecte.

C’est pourquoi, nous dénonçons avec la plus grande fermeté et la plus profonde réprobation , cette énième tentative de rallumer les feux de la Haine entre les Religions qui sont toutes, d’égale dignité. On y gagne quoi en rediffusant des caricatures blessantes pour près de deux milliards de musulmans à travers le monde ? RIEN Si ce n’est la rancœur, la colère, la haine et …la violence qui n’épargnera personne. Est-ce ce que Vous cherchez ? Si vous avez des envies de mourir en martyrs de grâce, n’instrumentalisez pas certains demeurés à vous satisfaire par des actes insensés, ignobles et sanguinaires qui, in fine feront plus de victimes innocentes qui n’avaient rien demandé.

Même le journal danois à l’origine des caricatures tant décriées n’en a plus fait cas, ayant pris conscience de la portée néfaste de leur action. Il aura fallu que ce soit Charlie Hebdo qui y revienne avec force articles narquois , provocateurs et insultants pour démontrer une pseudo-liberté de blasphémer. On ne s’expliquera jamais assez la peur panique atavique de la France et des français vis-à-vis de l’Islam et des Noirs.

Quand partout ailleurs dans les autres pays d’Europe comme l’Angleterre ou l’Allemagne où les musulmans vaquent tranquillement à leurs affaires jusqu’à devenir maires des grandes villes ou Ministres des domaines de souveraineté sans déranger outre mesure ; il n’y a qu’en France où la question islamique ou noire devient une affaire d’Etat pour susciter toutes formes de réactions d’urticaires tenaces à certains qui s’étranglent de rage devant tout ce qui sent Noir ou Musulman. La caricature récente d’une député noire en esclave par le journal « Valeurs Actuelles » n’est qu’une énième manifestation du racisme endémique qui sévit en France. De vaines gesticulations qui n’empêcheront jamais les Noirs de s’imposer et l’Islam de prospérer en France et partout ailleurs. INCH ALLAH. Qu’on se le tienne pour dit.

Et la provocation grossière de CHARLIE HEBDO n’y pourra rien. Absolument RIEN.

Pour terminer, n’oublions pas que le COVID19 est toujours là . Continuons donc à respecter toujours les mesures barrières, réduisons au strict minimum nos déplacements, lavons- nous régulièrement les mains et portons toujours nos masques et INCHA ALLAH, DIEU va nous débarrasser de cette calamité importée. AMINE

DIEU NOUS GARDE TOUS ET GARDE LE SENEGAL.

Dakar, le 02/09/2020

Guimba KONATE

guimba.konate@gmail.com