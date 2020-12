Le président du parti Rewmi a entériné, hier à Thiès, la décision marquant la fin de son compagnonnage politique avec le vice-président de la formation qu’il dirige. Idrissa Seck, qui dit avoir prévenu son ex-numéro 2, n’a pas cautionné le fait que le député Déthié Fall reste dans son parti et refuse de s’abstenir de parler.

Entre Idrissa Seck et son vice-président Déthié Fall, c’est la fin d’une union politique scellée, il y a plusieurs années. Hier, à Thiès, le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (Cese) a entériné la décision qui fait suite à la sortie remarquée du député, à l’Assemblée nationale, lors du vote du budget du ministère de l’Agriculture, vendredi dernier. Il avait vertement critiqué la politique agricole du président Sall et de son gouvernement.

‘’La vision de Macky Sall doit désormais quitter Diamniadio pour rejoindre la vallée du fleuve Sénégal, les terres de l’Anambé où il y a des hectares qui peuvent être utilisés’’, avait-il déclaré, entre autres. Ces critiques n’ont pas été du goût d’Idrissa Seck.

Le patron du Rewmi dit ne pas regretter le départ de son ‘’colonel’’ des rangs du parti. Devant les militants et responsables de son parti, le successeur d’Aminata Touré à la tête du Cese a convoqué l’histoire récente pour étayer son propos.

Il y a sept ans, a-t-il raconté, il a vu deux de ses ministres s’éloigner de lui pour rejoindre le camp présidentiel. C’est pourquoi, que Déthié parte, cela ne l’affecte guère. ‘’Quand j’ai quitté la coalition Benno Bokk Yaakaar en 2013, suite à ce qui s’est passé, je savais que je pouvais perdre les deux ministres (Oumar Guèye et Oumar Sarr, NDLR) que j’avais fait nommer au gouvernement. Et cela ne m’a pas arrêté. Je l’ai fait par principe. Parmi eux, pourtant, un ami très proche dont le fils aîné est mon homonyme et dont l’une des filles est l’homonyme de ma femme (le ministre Oumar Guèye). Si je l’ai fait, à l’époque, par principe, vous comprendrez fort aisément que perdre un député (Déthié Fall) ne sera pas un problème pour moi’’, a expliqué Idrissa Seck.

Il recevait hier, au Cyber Campus, siège du parti Rewmi à Thiès, toutes les coordinations départementales et tous les secrétaires nationaux de sa formation politique. Au cours du Secrétariat national (Sen) du parti Rewmi, le cas Déthié Fall a occupé une partie de la communication du président Idrissa Seck.

‘’Je lui ai dit : attends que le temps fasse son œuvre, apaise tes proches’’

Pourquoi Déthié Fall a été viré du parti Rewmi ? Comment tout cela a pu arriver ? Le leader du parti Rewmi a donné sa version sur ces interrogations. La cause première, laisse-t-il entendre, a été la non-sélection du vice-président pour rejoindre le ‘’Macky’’. ‘’Il y a quelqu’un à qui j’ai parlé deux fois, en lui disant que son absence dans la sélection des gens qui doivent aller au gouvernement était une décision réfléchie. Il m’a avoué que sur la pression de certains de ses proches, il a quand même mal vécu ma décision. Ce que je comprends : que ses proches ne voient que lui et ne s’occupent que de son intérêt à lui. Ils ne connaissent pas tous les autres ayants droit du parti qui sont plus anciens dans mon sillage que le monsieur en question. Je lui ai dit OK. Mais quand tu seras guéri complètement et émotionnellement de cette difficulté, abstiens-toi de parler’’, a-t-il révélé devant ses ‘’lieutenants départementaux et nationaux’’.

Selon toute vraisemblance, Déthié Fall a poussé outre cette injonction, et le couperet est tombé. Pourtant, le patron du Rewmi dit l’avoir prévenu, pour ne pas en arriver là. ‘’Parce que si tu parles, forcément, l’émotion vécue transparaitra d’une manière ou d’une autre. Attends (il se répète trois fois) que le temps fasse son œuvre. Apaise (ter) tes proches. Un jour, il est assis à ma table avec deux proches. Et j’ai décidé de leur donner un poste de député. Et l’un de ces frères-là ne m’a jamais rien demandé. Mais ce jour-là, il m’a demandé pour la première fois quelque chose que je lui ai refusé. Ce qu’il a vécu avec dignité. Et pourtant, l’argument qu’il m’a servi ce jour-là était décisif et lourd, vrai et fondamentalement vrai’’, a relaté Idrissa Seck sous les applaudissements de ses collaborateurs.

Ainsi, Déthié Fall est destitué pour avoir pris une position différente de celle de son boss qui a signé son entrisme dans la majorité présidentielle, depuis le 1er novembre. On se demande alors à qui le tour ?

Discours mobilisateur

Avant de démarrer la réunion du Sen de son parti qu’il a lui-même présidée, Idy a d’abord marqué une petite pause pour remettre de l’ordre protocolaire dans la salle. Une rencontre qui, en filigrane, renseigne de la volonté du nouveau président du Conseil économique, social et environnemental de rassembler toute sa famille et de remobiliser les troupes. Il dit avoir demandé, avant le démarrage des activités, que tous les coordonnateurs départementaux qui représentent les militants et ‘’détenteurs des suffrages à la base’’ s’asseyent sur une même rangée et les secrétaires généraux de l’autre. Mais, à l’arrivée, le leader du parti Rewmi a constaté que rien n’a été respecté. Pour lui, c’est juste pour permettre aux coordonnateurs de comprendre qu’ils ne sont pas là pour leur personne, mais pour le peuple.

Restant sur cette même philosophie protocolaire, Idy a rappelé que c’est le coordonnateur départemental qui a engrangé le plus de suffrages, lors des dernières batailles électorales, qui doit occuper la première place. Une première place qui revient au coordonnateur du département de Mbacké, suivi de près par celui de Thiès.

Après cette pause, Idy a enfin lancé les travaux au cours desquels il a appelé tous les coordonnateurs départementaux au travail, afin de hisser le Rewmi vers le sommet. Un sommet dont il a toujours rêvé.

DÉPART DE DETHIE FALL DU REWMI

L’autre son de cloche

GASTON COLY

Ainsi, c’est fini entre Idrissa Seck et Déthié Fall. Clap de fin sur un long compagnonnage qui a vu les rangs du Rewmi se dégarnir au fil des ans et, dans le même mouvement, l’émergence et l’affirmation de Déthié Fall. Il en était venu à incarner la figure de Rewmi, lorsqu’au sortir de la dernière Présidentielle, Idrissa Seck a décidé de disparaître des radars, à la proclamation des résultats définitifs sanctionnant la victoire de Macky Sall. C’est lui qui était aux avant-postes, aux côtés des Sonko et consorts, lors de la très éphémère contestation des résultats de la Présidentielle dont le point d’orgue a été la sortie d’un livre blanc intitulé ’’Élection présidentielle 2019 : Observations saillantes sur un hold-up électoral’’.

Idrissa Seck a laissé, hier, entendre que Déthié Fall a été frustré de n’avoir pas été choisi pour entrer dans le gouvernement. Mais, du côté du député, c’est un autre son de cloche qui est émis.

Selon nos interlocuteurs, le député Déthié Fall était farouchement contre tout entrisme dans le gouvernement. C’est d’ailleurs, dit-on, ce qui a retardé l’officialisation des retrouvailles entre Macky Sall et Idrissa Seck. Devant son refus, soutiennent-ils, le président de la République s’est personnellement impliqué. Car il tenait à ce que Déthié vienne le rejoindre dans le gouvernement.

Ainsi, poursuivent nos sources, devant son intransigeance, le patron du Rewmi a poursuivi ses négociations avec le chef de l’Etat. C’est ainsi que, devant le fait accompli et sans être informé qu’il a appris l’entrée de ses camarades de parti dans le gouvernement et l’arrivée d’Idrissa Seck à la station de Président du Conseil économique, social et environnemental (Cese).

Donc, vendredi, au moment de prendre la parole dans l’hémicycle, il n’a eu aucun égard pour le régime, clouant au pilori sa politique agricole. Cela lui a valu, poursuivent nos interlocuteurs, des appels des lieutenants d’Idrissa Seck qui lui ont reproché son ton envers un nouvel allié. Il s’est ensuite entretenu, dit-on, avec Idrissa qui a fait les mêmes remarques. Il lui a rétorqué, selon les confidences reçues, qu’il ne pouvait se départir de sa liberté de ton et d’expression. Qu’il était député pour prendre en charge les préoccupations des Sénégalais. La suite, on la connait.

On apprend aussi que sa base politique à Saint-Louis ne souhaite pas qu’il quitte le Rewmi, y étant devenu un actionnaire majoritaire.

GAUSTIN DIATTA (THIES)