Ridia Na est une artiste qui, à travers des genres musicaux assez particuliers, veut s’imposer dans ce monde épineux de l’art. Talentueuse et cultivée, la ‘’Niaadjé’’ d’Afrique développe souvent des sujets d’actualité et prend position.

Fatoumata Diarry Fall, plus connue sous son nom d’artiste ‘’Ridia Na’’, est une musicienne sénégalaise aux styles musicaux qui valsent entre l’afro-jazz, l’afro-pop et le Rnb. Son nom de scène, elle ne l’a pas cherché bien loin. Ridia étant le verlan de son nom vrai nom (Diarry) et le ‘’Na’’ fait référence à ‘’Niaadjé’’ (perle, en peul). Ce dernier renvoie à ses origines. Cette précision sur ses origines africaines et son style musical teinté de couleur afro, témoigne de son attachement à la culture de ses aieux.

Dans ses productions, la perle d’Afrique y évoque des thèmes d’actualité, en s’adressant souvent à la jeunesse africaine. C’est le cas dans ‘’Delta’’, son premier opus sorti récemment en décembre 2019 et composé de 12 titres, et qui traite, au-delà du panafricanisme, des thèmes qui parlent du féminisme.

‘’Le genre féminin est mis en avant pour la défense des droits de la femme, la glorifier. C’est pour cela que j’ai sorti le single ‘Jiggen’ en 2015 et qui marque mon entrée dans la musique’’, fait-elle savoir. Elle y avait alors invité des artistes comme Matador, Mao Sidibé, Mathieu et Ibrahima, son frère chanteur. L’interprète de ‘’Bet nga ma’’ se définit ainsi comme une féministe et panafricaniste. D’ailleurs, elle a vivement salué l’adoption de la loi criminalisant le viol et la pédophilie.

Si tout début est difficile, celui de Ridia Na n’en fait pas l’exception. Elle a monnayé ses talents dans des clubs espagnols. ‘’Je ne voulais pas que mon père sache que je chante. C’est quelqu’un qui tient aux études. Il n’est pas ferme, mais il éduque bien ses enfants, de peur qu’ils dérapent’’, explique-t-elle. Elle avait 12 ans à l’époque. Ainsi, depuis sa tendre enfance, elle s’est intéressée à l’art, à la culture et à la littérature. C’est après son Bac que la perle d’Afrique à commencer à s’affirmer. Elle est aujourd’hui plus que déterminée à tirer son épingle du jeu.

B. SY SEYE (STAGIAIRE)