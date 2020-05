Le weekend passé n’a pas permis aux autorités sanitaires de se rassurer sur l’évolution de la Covid-19 dans le pays. Après un bilan sur les deux premiers mois de présence de la maladie, un déconfinement n’est pas encore à l’ordre du jour.

L’heure du retour total des libertés n’a pas encore sonné, pour les autorités sénégalaises. Après les nouvelles mesures de réaménagement et de régulation du fonctionnement des lieux de commerce prises vendredi par le préfet de Dakar, Alioune Badara Samb, le président de la République Macky Sall a signé, samedi, le décret n°2020-1014 du 3 mai 2020, prorogeant l’état d’urgence sur l’étendue du territoire national. L’article premier dudit décrit dispose : ‘’En application des dispositions de l’article 4 de la loi n°2020-13 du 2 avril 2020 susvisée, l’état d’urgence proclamé par le décret n°2020-830 du 23 mars 2020 est à nouveau prorogé pour une durée de trente (30) jours sur toute l’étendue du territoire national.’’ En d’autres termes, jusqu’au 2 juin, les Sénégalais devront garder leur mal en patience et vivre dans ce ‘’semi-confinement’’ pour encore, au moins, un mois. Et il reste assorti d’un couvre-feu de 20 h à 6 h.

Le décret n°2020-830 du 23 mars 2020 avait proclamé l’état d’urgence sur le territoire national. Il avait permis aux pouvoirs publics de prendre toutes les mesures tendant à restreindre les libertés publiques, en vue d’endiguer la Covid-19 et de freiner sa propagation.

Cependant, malgré les mesures prises, la pandémie a pris des proportions inquiétantes, nécessitant ainsi une deuxième prorogation de l’état d’urgence, après celle du 3 avril 2020.

En effet, lors du deuxième point mensuel d’évaluation de l’évolution de la pandémie au Sénégal, tenu ce weekend, le docteur Abdoulaye Bousso, Coordonnateur du Centre des opérations d'urgence sanitaire, relevait qu’en un mois, le nombre de personnes touchées par le virus a été multiplié par 6.

A 63 jours de présence de la Covid-19 au Sénégal, le pays compte 1 182 personnes testées positifs au virus, dont 372 guéris, 9 décès et 800 patients sous traitement, selon le communiqué d’hier du ministère de la Santé et de l’Action sociale.

Conformément à la loi, cette nouvelle prorogation autorise encore les autorités administratives compétentes à ‘’réglementer ou interdire la circulation des personnes, des véhicules ou des biens dans certains lieux et à certaines heures, d’interdire, à titre général ou particulier, tous cortèges, défilés, rassemblements et manifestations sur la voie publique. D’ordonner la fermeture provisoire des lieux publics et lieux de réunions, d’interdire, à titre général ou particulier, les réunions publiques ou privées de quelque nature qu’elles soient, susceptibles de provoquer ou d’entretenir le désordre’’.

Une manière de légitimer la stratégie de réponse à la pandémie développée jusqu’ici, au moment où des experts militent pour la levée des interdictions et la reprise de l’économie, en laissant circuler le virus.

Cette nouvelle prorogation ne laissera plus, à sa fin, qu’un mois de manœuvre au président de la République Macky Sall. Conformément à l’article 69 de la Constitution, l’Assemblée nationale, en adoptant la loi n°2020-13 du 2 avril 2020 habilitant le président de la République à prendre, par ordonnance, des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie, a autorisé le chef de l’Etat à proroger l’état d’urgence pour une durée maximale de trois mois. Néanmoins, en fonction de son pouvoir d’appréciation de la situation, le président de la République peut gérer cette durée, comme il le fait présentement, selon des phases séquentielles, jusqu’à l’expiration totale de ces trois mois, si les contingences le justifient.

Lamine Diouf