Dans le cadre de la mise en œuvre et du suivi du Plan national de riposte du Sénégal contre la Covid-19, le Sénégal et l'Italie ont signé une convention de financement visant à renforcer la résilience des familles pauvres et des groupes vulnérables.

L'Italie a accordé, hier, au Sénégal un financement de 1 500 000 euros, soit environ 984 000 000 F CFA. Sous forme de don, cette somme entre dans le cadre du Projet d’appui à la résilience des ménages et groupes vulnérables contre la Covid-19 (Parem). Ce programme a pour cible principale les personnes en situation de handicap, les ménages du Programme national de bourse de sécurité familiale et les Sénégalais impactés par la Covid-19, notamment les jeunes et les femmes entrepreneurs du secteur informel.

Selon le ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, ''l’objectif de ce projet est de soutenir les efforts du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19, à travers le renforcement de la résilience des familles pauvres et des groupes vulnérables. Nous sommes heureux, poursuit-il, de constater depuis quelque temps, que notre pays observe une tendance baissière du nombre de cas de Covid-19. Toutefois, vu que la menace est toujours présente, nous devons rester d’attaque''.

Amadou Hott estime qu'au-delà des ressources mises en place par l'Etat, il reste impératif de continuer à mobiliser des financements supplémentaires pour assurer la résilience des populations, en particulier les familles et groupes vulnérables. Sur une durée d'un an, le Parem sera exécuté dans les régions de Dakar, Thiès, Louga, Saint-Louis, Ziguinchor, Kolda, Kaolack et Sédhiou, et devrait faciliter le plan de relance économique et social.

''Nous pouvons combattre cette pandémie et vaincre, dans cette bataille, à travers la coopération internationale. C'est dans cet esprit que le gouvernement italien a décidé de soutenir le gouvernement sénégalais et son Programme de résilience économique et social, dans le but de soutenir les familles en difficulté'', a déclaré pour sa part l'ambassadeur d'Italie au Sénégal, Giovanni Umberto De Vito.

La coopération entre les deux pays existe depuis 40 ans et le Sénégal figure sur la liste des ''pays dits privilégiés de la coopération italienne''.

EMMANUELLA MARAME FAYE