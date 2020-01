L’Agence de développement municipal a procédé, hier, au lancement d’une plateforme sous forme de carte de risques d’inondation dans les villes de Guédiawaye et Pikine. Cette base de données rassemble des informations relatives à l’intensification des pluies et à la vulnérabilité des territoires.

Dans la liste des départements les plus sensibles à l’inondation, figurent les villes de Pikine et Guédiawaye. Pour pallier ce problème, l’Agence de développement municipal (ADM) a mis sur pied un système d’information géographique (Sig) qui centralise des données relatives aux risques d’inondation dans les deux départements. ‘’Pour mieux lutter contre un phénomène, il faut, au préalable, l’étudier, afin de mieux le connaitre. C’est toute la justification et l’intérêt qu’il faut donner à cet outil à l’intention des acteurs impliqués dans ce challenge. Cependant, un Sig n’a de valeur que s’il est entretenu et mis à jour régulièrement. C’est là le défi qu’il faudra relever’’, a déclaré le directeur général de l’Agence de développement municipal (ADM) Mamadou Wade.

Il invite ainsi les représentants des villes, des services déconcentrés de l’Etat et l’ensemble des acteurs concernés par la problématique de lutte contre les inondations à s’approprier cet outil, d’en faire le leur et de le mettre régulièrement à jour. Le lancement du Sig entre dans le cadre du Projet de gestion des eaux pluviales et d’adaptation au changement climatique (Progep) exécuté depuis 2012 par l’ADM et financé à hauteur de 60,65 milliards de francs CFA par le gouvernement du Sénégal, avec l’appui de la Banque mondiale, du Fonds nordique de développement (FND) et du Fonds pour l’environnement mondial (Fem).

L’objectif est d’intégrer la connaissance des causes des inondations dans la planification urbaine, ce qui devrait permettre de mesurer la vulnérabilité des zones ciblées et d’anticiper sur la gestion de crise. Le Progep prend également en compte la sensibilisation et l’information des populations, en plus de l’ensemble du système de drainage. Son périmètre d’intervention sera élargi aux agglomérations de Saint-Louis et de Diamniadio.

Guédiawaye et Pikine face à plusieurs facteurs d’inondation

D’un point de vue géographique, les départements de Pikine et de Guédiawaye reposent sur d’anciens marigots et lacs, des cuvettes qui, naturellement, devraient recevoir les eaux de pluie. Dans ces villes, les inondations sont dues aux effets du changement climatique, mais également aux actions anthropiques, en plus de l’intensification du phénomène pluvial, car ces zones reçoivent 75 % de la pluviométrie annuelle en deux mois. Guédiawaye et Pikine développent des sensibilités particulières à un système d’orages de plus en plus intense.

Par ailleurs, le niveau de la mer en hausse empêche l’écoulement normal des eaux des canalisations qui, pour leur part, ne sont plus adaptées aux besoins.

En outre, le taux d’urbanisation très important, ajouté à de nombreux quartiers non lotis, la multiplication des espaces artificialisés sans mesures de compensation provoquant l’imperméabilisation du sol, donc moins d’infiltration. Ainsi, différentes typologies d’inondation y sont répertoriées. Il s’agit des débordements de cours d’eau pérennes, des débordements de Niayes dans les zones humides, la remontée de la nappe et le ruissellement pluvial. En période hivernal, les nappes se trouvent remplies et plusieurs quartiers se trouvent inondés pendant plusieurs semaines.

En effet, sans pompage, l’infiltration et l’évaporation de ces eaux se font de façon assez lente.

EMMANUELLA MARAME FAYE