Routes meurtrières

L’accalmie notée depuis la survenue de la pandémie du coronavirus a été rompue le temps du Magal. En effet, le pays a renoué avec les accidents meurtriers. Le bilan livré par les sapeurs-pompiers fait état de 16 pertes en vies humaines.

Du samedi 3 octobre au mardi 6 octobre, 118 accidents ont été enregistrés par les sapeurs-pompiers. Ils ont occasionné 474 victimes assistées. La brigade nationale a dénombre parmi elles 16 décès. Déjà à 24 heures du Magal, 13 décès liés à des accidents de la route avaient été enregistrés. Et le colonel Cheikh Tine de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (Bnsp) renseignait que la majorité impliquait des motos Jakarta. Car, cette année, contrairement aux précédentes, les conducteurs de ces motocyclettes ont été autorisés à circuler.

Parmi ce lot de drames, le violent accident survenu sur l'autoroute ILA Touba, à 48 heures de l’événement, qui a fait deux morts et une dizaine de blessés. Un véhicule particulier avait percuté un car Ndiaga Ndiaye stationné sur la chaussée. Les défunts étaient des passagers du car.

D’après le colonel Cheikh Tine, chargé de la communication de la brigade nationale des sapeurs-pompiers, ‘’le total des interventions des soldats du feu est de 197’’. Il renseigne aussi qu’un incendie a été déclaré dans une chambre. Les soldats du feu ont aussi fait 58 consultations médicales et effectué 60 sorties pour ravitailler les populations en eau.

Par rapport au Magal précédent et compte tenu du fait que beaucoup de personnes n’ont pas fait le déplacement, il y a eu moins de victimes. Lors de l’édition 2019, l’ensemble des interventions était de 693. Il avait été dénombré 621 victimes dont 603 sauvées et 18 pertes en vies humaines. Pour cette édition du Magal, 360 éléments des sapeurs-pompiers et 80 véhicules d’intervention ont été déployés dans la cité religieuse et au niveau des axes y menant.

L’audience spéciale d’après-Magal fixée au 15 octobre

Cette année aussi, le parquet du tribunal de grande instance de Diourbel a installé ses quartiers dans la cité religieuse. Deux substituts du procureur de la République et deux agents sont, depuis dimanche, dans la capitale du mouridisme. Ce parquet rapproché a placé sous mandat de dépôt 81 personnes à la Maison d’arrêt et de correction de Diourbel. Six autres accusés ont bénéficié d’un retour de parquet. Ils seront présentés ce matin au parquet.

Les délits qui reviennent le plus sont l’offre et la cession de chanvre indien, le vol avec association de malfaiteurs, les accidents de la circulation, le défaut de permis de conduire et de carnet sanitaire, etc. Un enseignant, accusé de viol et qui était activé recherché, a été mis aux arrêts par les éléments de la brigade de recherches du poste de police de Gouy Mbind. Ils seront tous déférés. L’audience spéciale d’après-Magal est prévue le 15 octobre prochain.

Adresse du khalife général des mourides, aujourd’hui

Cette 126e édition du Magal est marquée par la non-tenue de la cérémonie officielle. En lieu et place, ce sera une adresse du khalife général des mourides à l’endroit des talibés. D’après certaines indiscrétions, des sujets importants comme l’université islamique de Touba dont la finition des travaux tiennent particulièrement à cœur Serigne Mountakha, seront évoqués. Il est attendu la contribution additionnelle des fidèles mourides et de toute autre bonne volonté pour boucler le budget qui s’élève à près de 37 milliards de nos francs.

Le khalife, dont la parole sera portée en cette circonstance par Cheikh Bassirou Mbacké Abdou, va aussi demander aux fidèles de rester dans la droiture, conformément aux enseignements du cheikh. D’autres chantiers pourraient être évoqués. Un communiqué de la commission culture et communication du Magal de Touba signé par son président le ministre-conseiller Cheikh Abdoul Ahad Mbacké renseigne que cette déclaration annuelle se fera à la résidence Khadimou Rassoul, en présence du ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye.

Tivaouane contribue au Magal avec des bœufs, du riz et de l’huile

Il est aussi à noter que le khalife général des tidianes a envoyé à Serigne Mountakha Bassirou Mbacké 10 bœufs, 10 tonnes de riz et 50 cartons d'huile. Un geste qui est allé droit au cœur au khalife général des mourides qui n’a pas manqué de le signifier aux envoyés spéciaux de Serigne Babacar Sy.