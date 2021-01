Les sélections sénégalaises connaissent leur planning continental à la suite, hier, de la publication du programme et du calendrier des différentes compétitions de la confédération africaine de la balle orange, Rugby Afrique. Les Lionceaux démarrent la campagne 2020-2021 par le Trophée Barthés U20, à Nairobi, au Kenya, du 25 mars au 4 avril prochains.

Rugby Afrique a dévoilé le programme et le calendrier de ses différentes compétitions pour la saison 2020-2021. Les équipes sénégalaises engagées dans ces joutes continentales sont édifiées sur leur planning. Ainsi, le Trophée Barthés U20, qui oppose les sélections nationales masculines des moins de 20 ans, va ouvrir le bal.

‘’Le premier temps fort du calendrier de Rugby Afrique est l’édition 2021 du Trophée Barthés U20, dont le coup d’envoi sera donné à Nairobi le 25 mars, et aura lieu jusqu’au 4 avril 2021’’, a informé un communiqué de l’instance dirigeante de la balle ovale du continent. Cette compétition regroupe les quatre meilleures équipes africaines dans cette catégorie, dont le Sénégal. Les Lionceaux étaient classés 3e en 2019. Les juniors sénégalais avaient rencontré d’abord la Tunisie qu’ils ont battue 28 à 16. Ils ont chuté lourdement lors de leur 2e sortie face à la Namibie, vice-championne d’Afrique, par 45 à 12.

Le Trophée Barthés U20 devait se tenir l’année dernière, du 19 au 26 avril, dans la capitale kenyane. Mais à cause de la pandémie de Covid-19, la Confédération africaine de rugby a été obligée de l’annuler. Le tirage au sort a été effectué et le Sénégal loge dans la poule B où il retrouve la Namibie, son principal adversaire qui lui avait infligé l’an dernier une bonne raclée. Les Namibiens, qui avaient manqué la couronne la saison précédente au profit du Kenya, champion d’Afrique en titre, vont tenter de destituer ce dernier chez lui. Les autres adversaires des Lionceaux dans le groupe B sont le Zimbabwe et la Côte d’Ivoire.

La poule A regroupe le pays hôte, le Kenya, par ailleurs tenant du titre, Madagascar, la Tunisie et la Zambie. ‘’Le vainqueur (du Trophée Barthés U20) se qualifiera pour le tournoi du Junior World Trophy, organisé par World Rugby, prévu en septembre. Les dates de repli de ce tournoi unique en round-robin seront fixées au mois de juin’’.

Après les juniors masculins, c’est au tour des seniors masculins de retrouver les stades africains, avec la Rugby Africa Cup dont ‘’la phase de poules débute en juillet, avec quatre poules de trois équipes, chacune disputant un tournoi en round-robin (les équipes de chaque poule se rencontrent, NDLR) dans un seul lieu par poule’’. La sélection du Sénégal est directement qualifiée à la phase de groupes. Les Lions attendent de connaitre leurs prochains adversaires. Les deux meilleures équipes de chaque poule se qualifieront pour la Rugby Africa Cup de 2022, ‘’qui sert de dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde de rugby 2023 pour l’Afrique’’.

Mais, auparavant, il y a, en mai 2021, en Afrique de l’Ouest, le tournoi de repêchage pour la 12e place de la Rugby Africa Cup. ‘’Le Botswana, le Burkina Faso, le Burundi, le Cameroun, l’Eswatini, le Maroc (en attente de la révision de la suspension), Maurice, le Nigeria et le Rwanda sont tous éligibles, avec une fenêtre internationale en juillet comme solution de secours’’, a précisé le communiqué.

Le rugby féminin a également sa plage dans la programmation de la confédération africaine de la balle ovale. ‘’Cette année, la Namibie, le Kenya, l’Ouganda et la Tunisie seront probablement les équipes hôtes, mais la véritable récompense reviendra aux équipes gagnantes, qui peuvent s’attendre à une totale renaissance du Women’s 15s en 2022’’, a déclaré responsable du rugby féminin, Maha Zaoui. Les pré-qualifications pour l’Africa Men’s Sevens et l’Africa Women’s Sevens se dérouleront en août et septembre, dans le cadre de quatre tournois régionaux, les tournois masculins et féminins étant organisés au même endroit, aux mêmes dates.

La fenêtre internationale de novembre est désignée comme solution de repli pour les compétitions féminine et masculine de la Rugby Africa Cup.

En raison de la pandémie de Covid-19, Rugby Afrique a pensé également à une période de rattrapage. ‘’Par mesure de sécurité, les mois d’octobre, novembre et décembre (2021) resteront libres au cas où les tournois seraient reportés et reprogrammés en raison de la pandémie en cours’’.

LOUIS GEORGES DIATTA