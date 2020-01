Madiagne Fall, nouveau sociétaire du club de Balagne, vise à relever de nouveaux défis dans le championnat de France. L’ancien joueur des Phacochères de Saint-Louis a paraphé, mercredi dernier, un contrat professionnel de rugby doublé d’un emploi.

Le rugbyman sénégalais Madiagne Fall dit être heureux, après la signature de son premier contrat professionnel avec Balagne (2e division France). ‘’C’est un plaisir pour moi d’évoluer dans le championnat français, parce que ce contrat est arrivé au bon moment, c’est-à-dire dans la période où j’ai acquis un peu d’expérience, après une Coupe d’Afrique des nations disputée en 2019 au Kenya’’, a-t-il lancé dans un entretien téléphonique avec ‘’EnQuête’’.

L’ex-joueur du club Phacochères de Saint-Louis a aussi décliné ses ambitions avec sa nouvelle équipe. Le sportif envisage continuer les performances qu’il a déjà réalisées dans le championnat domestique pour réussir une riche carrière professionnelle internationale. ‘’J’ai toujours rêvé d’évoluer en Europe. Aujourd’hui, ce vœu est réalisé. Donc, c’est pour moi l’occasion de montrer mon talent et mes capacités. C’est ce qui me permettra de gagner des titres en France et en Afrique’’, ajoute-t-il.

Madiagne Fall, né en 2000 à Saint-Louis, a d’abord joué au basket. C’est en 2016 qu’il est devenu rugbyman. Il a pratiqué les deux formes de rugby : le rugby à 7 et celui à 15 au sein des Phacochères de Saint-Louis et en équipe nationale U20.

Le directeur technique national de la Fédération sénégalaise de rugby, Jacques Bassène, a également salué le départ pour l’étranger de Madiagne Fall. Selon lui, ce nouveau contrat professionnel est un avantage pour l’athlète et le rugby sénégalais. ‘’Ça permet au joueur de se former davantage et de se frotter à un niveau beaucoup plus élevé. C’est important, dans la mesure où le joueur parvient à augmenter sa capacité. En cas de succès, il viendra servir l’équipe nationale de rugby du Sénégal. Son voyage peut l’aider à préparer une reconversion, dans le cas où il ne réussit pas dans le sport’’, a assuré M. Bassène.

Madiagne Fall n’est pas le premier rugbyman sénégalais à avoir paraphé un contrat professionnel en Europe. D’après le technicien, la Fédération sénégalaise de rugby compte beaucoup d’expatriés, ces dernières années, grâce aux initiatives qu’elle a entreprises. ‘’Nous envoyons quasiment cinq joueurs par année’’. Pour Jacques Bassène, les voyages de joueurs sénégalais de rugby sont facilités par le travail de la commission en charge de la petite catégorie de la Fédération sénégalaise de rugby. ‘’Nous avons trois autres jeunes qu’on prépare pour qu’ils aillent en France dans les prochains mois. Ils partiront dès que le projet sera concrétisé. Ils partent pour augmenter leurs capacités et leur niveau, avant de revenir servir leur pays et leur famille’’, a-t-il rappelé.

Le DTN renseigne que cette structure s’active aussi dans la formations des joueurs et des encadreurs, c’est-à-dire ceux qui s’occupent des nouveaux entrants. ‘’La commission de la petite catégorie organise aussi des tournois où les enfants jouent pour augmenter leur niveau. Et les meilleurs sont sélectionnés pour intégrer l’équipe nationale des moins de 20 ans et prendre part aux compétitions africaines et internationales’’, conclut le directeur technique national de rugby.

OUMAR BAYO BA