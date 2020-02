Le Sénégal partage la poule B de la Coupe d’Afrique des nations de rugby des moins de 20 ans (Barthés Trophy) avec la Namibie, vice-championne d’Afrique, le Zimbabwe et la Côte d’Ivoire. Les Lionceaux veulent atteindre la 3e place obtenue en 2019, sinon aller plus loin dans la compétition.

L’équipe du Sénégal de rugby des moins de 20 ans connait ses adversaires à la prochaine Coupe d’Afrique des nations de sa catégorie. Les Lionceaux de la balle ovale sont logés dans la poule B du Barthés Trophy 2010 avec le Zimbabwe, la Namibie et la Côte d’Ivoire. Classé à la troisième place en 2019, le Sénégal veut rééditer le résultat obtenu lors de la dernière édition, à Monastir (Tunisie) et Windhoek (Namibie). Les juniors sénégalais avaient rencontré d’abord la Tunisie contre laquelle ils se sont imposés sur le score de 28 à 16. Ils ont chuté lourdement lors de leur 2e sortie face à la Namibie, vice-championne d’Afrique, par 45 à 12. ‘’L’année dernière, nous étions troisièmes au niveau africain. L’objectif est de faire autant, voire mieux cette saison’’, a indiqué le Directeur technique national à la Fédération sénégalais de rugby (FSR), Jacques Bassène.

Mais le Dtn sait que ‘’les choses ne seront pas faciles’’. Leur principal adversaire dans le groupe B sera la Namibie qui leur avait infligé, l’an dernier, une bonne raclée. Les Namibiens, qui avaient manqué la couronne au profit du Kenya, champion d’Afrique en titre, vont tenter de destituer ce dernier chez lui. Les autres adversaires du Sénégal, le Zimbabwe et la Côte d’Ivoire avaient terminé respectivement à la 6e et 7e place du classement général. Ces deux formations s’étaient rencontrées en 2019 et les Zimbabwéens avaient pris le dessus (26-10).

La sélection nationale du Sénégal des moins de 20 ans a déjà entamé la préparation de la prochaine Can de rugby qui démarre le 19 avril prochain. Les Lionceaux entrent en lice le même jour face au Zimbabwe. Pour l’instant, informe le Dtn, l’équipe tient deux séances par semaine, les mardis et les vendredis au terrain annexe du stade Léopold Sédar Senghor. ‘’Les entrainements se passent bien’’, a assuré Jacques Bassène. Seulement, comme toutes les sélections nationales de jeunes, celle des juniors n’échappe pas à la précarité de son effectif.

‘’Le groupe est en construction. Chaque année, il y en a qui sortent du groupe et d’autres qui arrivent. On essaye d’être dans la continuité dans cette équipe’’. Toutefois, M. Bassène se réjouit du travail effectué par le nouveau staff technique sur le banc des juniors. ‘’Le nouvel entraineur Bourama Sambou et Amadou Coulibaly sont en train de faire un travail remarquable. En plus, l’ancien entraineur de l’équipe nationale A, Léon Lopy, sera au Sénégal à partir du début avril. Il va travailler avec l’équipe pendant une dizaine de jours, avant de se rendre au Kenya pour la compétition’’.

Par ailleurs, le Directeur technique national a invoqué des barrières pécuniaires qui freinent le succès de la sélection junior du Sénégal en compétitions continentales. ‘’Nous avons toujours la sempiternelle difficulté qu’est le financement de cette équipe. Nous faisons comme nous pouvons avec les bonnes volontés. Chacun essaye de mettre la main à la poche pour que l’équipe avance et puisse faire une bonne compétition’’.

L’édition 2020 de la Coupe d’Afrique des nations U20, Barthes Trophy, se déroulera du 19 au 26 avril à Nairobi, au Kenya. Les Kenyans, logés dans la poule A en compagnie de Madagascar, de la Tunisie et de la Zambie, vont défendre leur titre à domicile. Le vainqueur de l'édition 2020 sera connu au terme du match opposant le premier du groupe A à celui du groupe B. Suivant le même schéma, on aura le match entre les 2e (pour les 3e et 4e places), entre les 3e (pour les 5e et 6e places) et les 4e (pour les 7e et 8e places) pour ainsi établir le classement définitif de la compétition. La sélection classée dernière (8e) sera reléguée pour laisser sa place à une nouvelle équipe, qui sera sélectionnée sur dossier.

COMPOSITION DES POULES : Poule A : Kenya, Madagascar, Tunisie, Zambie Poule B : Namibie, Sénégal, Zimbabwe, Côte d’Ivoire

LOUIS GEORGES DIATTA