Le Réseau des universitaires républicains invite le gouvernement et les collectivités territoriales à rassurer davantage la communauté éducative, grâce à la préparation active de la reprise graduelle et progressive des enseignements-apprentissages dans les écoles, collèges, centres de formation et universités, dans le respect scrupuleux des mesures sanitaires de sécurisation des apprenants et des enseignants.

Dans la même veine, il exhorte la classe politique à ‘’rester unie dans le combat contre la pandémie, afin que toute l’énergie et tout le génie de notre peuple soient tournés vers l’éradication du virus sur l’étendue du territoire national’’.

Le Rur se réjouit, par ailleurs, des réponses positives à l’initiative du président Macky Sall en faveur de l’annulation de la dette publique et du rééchelonnement de celle privée afin d’alléger les pays africains du lourd fardeau de la dette afin de consacrer davantage de ressources à la lutte contre la pandémie et la relance de l’appareil productif, au bénéfice des travailleurs et des entreprises. Ses membres saluent l’appel du chef de l’Etat à la vigilance permanente et à la responsabilité individuelle et collective face à la maladie, ainsi que les mesures académiques et sociales.

A savoir le retour des enfants de la rue dans leurs familles respectives et la continuité pédagogique à travers les canaux audiovisuels et digitaux de concert avec l’ensemble des acteurs de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur et de la recherche.