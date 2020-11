Le Réseau des universitaires républicains (Rur) s’est, dans un communiqué, penché sur les derniers développements de l’actualité nationale. Cet organe statutaire de l’Alliance pour la République (APR) a, à cet effet, abordé la question du remaniement ministériel, survenu dimanche dernier.

Le réseau a, à ce propos, salué l’élargissement de la majorité présidentielle avec la nomination d’Idrissa Seck à la tête du Conseil économique, social et environnemental, et l’entrée dans le gouvernement de nouvelles forces politiques et sociales afin, indique la note, de renforcer l’unité nationale, la cohésion sociale et de gagner ensemble la bataille contre la Covid-19 et enclencher la relance économique.

La structure coordonnée par le ministre de l’Agriculture et de l’Équipement rural, Moussa Baldé, a également, dans sa note, regrettée la reprise de l’émigration clandestine et son lot de pertes en vies humaines. Le Rur exhorte d’ailleurs le gouvernement à intensifier les projets de formation professionnelle et d’insertion. Le réseau plaide parallèlement pour le renforcement de la sécurité routière, notamment sur l’axe Sébikotane - Thiès par la transformation de la route nationale en 2x3 voies séparées par une barrière, afin de faire face aux multiples accidents de la circulation.