Le Réseau des universitaires républicains (Rur), une structure d’alerte, de veille et de contribution de l’Alliance pour la République a, dans un communiqué, salué l’engagement soutenu du président de la République en faveur de l’enseignement supérieur, de la recherche, de l’innovation et des chercheurs dans l’espace Cames en général et au Sénégal en particulier.

Cet engagement ‘’remarquable’’ se décline, selon cette entité de l’APR, à travers ‘’tant dans sa vision dynamique, ses politiques de réformes consensuelles de la gouvernance, des curricula, de la prise en charge des étudiants, de la carrière des enseignants-chercheurs et des retraités, que dans les investissements conséquents dont un budget (de 400 milliards en 2021) jamais atteint dans notre pays’’.

A cela, ajoutent les membres du Rur, la construction de trois nouvelles universités, de sept Isep, de quarante-cinq Eno, l’équipement de cent laboratoires de recherche dont un de recherche moléculaire, le recrutement de deux cents Per au sein des universités sénégalaises, l’implantation d’un supercalculateur au service de toute l’Afrique pour une recherche appliquée de pointe au service des populations… Dans son communiqué, la coordination dirigée par Moussa Baldé a, par ailleurs, exhorté les chercheurs africains à s’investir davantage dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. Elle encourage les soignants dans la riposte face aux difficultés actuelles et aux menaces potentielles.