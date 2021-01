Le Réseau des universitaires républicains (Rur), suggère au gouvernement d’étendre les mesures restrictives à toutes les agglomérations, si la pandémie s’aggrave. Au sortir d’une réunion portant sur l’actualité nationale, les universitaires appellent à ‘’la mobilisation générale de tous les segments de la société, pour le respect rigoureux, strict et obligatoire des mesures barrières qui sont les seuls moyens disponibles et reconnus de couper la chaîne de transmission du virus dans le pays’’.

Saluant l’engagement et le sens du sacrifice des enseignants-chercheurs, des personnels administratifs, techniques et de service et des étudiants, le réseau les invite à poursuivre leurs efforts, dans un contexte de pandémie, pour une année académique 2020-2021 de paix, de sérénité et de performances. Il plaide pour l’achèvement des importants chantiers ouverts depuis quelques années dans les universités publiques.

...En ce qui concerne la gestion économique, le coordonnateur du Rur estime que le président Macky Sall a réalisé d’importants résultats en 2020. ‘’Nos compatriotes ainsi que la communauté internationale apprécient la politique économique du chef de l’Etat, dans un contexte de ralentissement généralisé des taux de croissance dans tous les continents’’, fait savoir le ministre Moussa Baldé. Ses collègues et lui encouragent le gouvernement à poursuivre la transformation structurelle de l’économie sénégalaise en vue d’atteindre l’émergence. Par ailleurs, la relance de l’économie passe, selon eux, par la redynamisation des secteurs stratégiques tels que l’agriculture, l’élevage, l’énergie, les infrastructures terrestres, aéroportuaires et portuaires, la santé et l’éducation. Cela, grâce au Plan de résilience et de riposte et au Programme d’actions prioritaires ajusté et accéléré.