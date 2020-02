Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation technologique, Cheikh Oumar Anne, participe à la Conférence internationale sur la sécurité nucléaire. Cette dernière se tient à Vienne, en Autriche, sur le thème ‘’Soutenir et intensifier les efforts de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA)’’. Plus de 66 ministres représentant les Etats membres et les autres chefs de délégation prennent part à cette 3e édition du genre.

Tous ont adopté une déclaration. Ainsi, d’après un communiqué du Mesri, ils ont ‘’réitéré leur engagement à soutenir et renforcer l’efficacité et l’exhaustivité de la sécurité nucléaire de toutes les matières nucléaires et autres matières radioactives, et des installations nucléaires’’, selon le communiqué. Les ministres magnifient également le travail que l’AIEA fait pour ‘’aider les Etats membres à mettre en place et améliorer les régimes nationaux de sécurité nucléaire efficaces et durables’’.

...En outre, Cheikh Oumar Anne a profité de sa visite pour s’entretenir avec le directeur général de l'AIEA. ‘’Cette audience lui a donné l’opportunité de remercier, au nom du président de la République, l’AIEA pour les nombreuses actions de partenariat en faveur du Sénégal et visant à soutenir notre pays dans la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent. Le DG de l’AIEA s’est réjoui du dynamisme du Sénégal en sa qualité de membre de l’organisation’’, renseigne la note du Mesri.

‘’Docteur Cheikh Oumar Anne a également eu des entretiens très constructifs avec le directeur de la Coopération technique, division Afrique, et le directeur de la Sécurité nucléaire’’, ajoute-t-on. Et M. Anne a pu échanger avec le secrétaire exécutif de l’Organisation du traité d’interdiction complète des essais nucléaires (Otice) sur l’importance du Conseil scientifique, dans le cadre du partenariat liant le Sénégal à cette institution.