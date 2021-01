Sénégalais Bergamo 

Le chef de l’Etat a remis une enveloppe de 100 000 euros, soit 65 595 700 de F CFA, pour sauver les locaux de l’Association des Sénégalais de Bergamo.

‘’Un soutien important qui vient à son heure trouver une somme déjà collectée équivalente à 58 380 173 F CFA, pour solutionner la souffrance du prêt immobilier estimé par un expert judiciaire à une valeur de 305 000 euros, soit plus de 200 millions F CFA. Par conséquent, il nous reste une somme de 75 435 055 F CFA pour solder totalement la valeur du centre social.

Toute la communauté sénégalaise de Bergamo et environs, à travers ASSOSB, remercie et témoigne leur reconnaissance et gratitude au président de la République. Nous restons debout et déterminés à continuer la collecte de fonds pour un règlement définitif de cette maison des Sénégalais’’, lit-on dans la note.