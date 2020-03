Sénégalais Espagne

Le consul général du Sénégal à Madrid est fermé depuis hier, à cause de l’expansion du coronavirus, et ceci jusqu’à nouvel ordre. ‘’Afin de réduire les risques de contamination et protéger nos compatriotes, le consul général sera fermé au public, sauf cas d’urgence, à compter du vendredi 13 mars 2020 à 17 h, en attendant de voir l’évolution de la situation. La date de la reprise des activités sera communiquée dès que possible.

En cas de contamination suspecte d’un Sénégalais, les autorités sénégalaises à Madrid appellent leurs compatriotes à les joindre au 913 095 200’’, informe un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’. En effet, précise le document, cette pandémie dont les proportions sont ‘’incontrôlées’’, a poussé le gouvernement espagnol à prendre la décision de fermer les établissements d’enseignement, les centres d’hébergement pour personnes âgées et toutes les structures recevant du grand public.

‘’En vue de contenir la propagation du virus, les autorités sanitaires espagnoles ont également recommandé à la population, entre autres, d’éviter de sortir, d’éviter les rassemblements et les voyages. Mais aussi de se laver les mains régulièrement, de surveiller l’apparition de symptômes et d’appeler aux numéros prévus par l’Administration espagnole à cet effet’’, rappelle la note. Sur ce, le consul général du Sénégal à Madrid porte à la connaissance de la communauté sénégalaise qu’à ce jour, plus de 3 100 cas confirmés et 84 décès liés au coronavirus ont été enregistrés sur tout le territoire espagnol.